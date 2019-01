Horror w Australii dla Świątek. Rywalka była dwie piłki od zwycięstwa

Dla Świątek obecny sezon jest pierwszym w gronie seniorek. Zajmująca 178. miejsce w rankingu WTA Polka w Melbourne notuje swój premierowy występ w wielkoszlemowych kwalifikacjach. Rozpoczęła go świetnie, bo od zwycięstwa z Serbką Danilović, postrzeganą za jedną z najbardziej utalentowanych tenisistek świata w gronie tych poniżej 20. roku życia. Dość powiedzieć, że 17-latka z Belgradu ma już na swoim koncie triumf w turnieju WTA Tour (lipcowy River Cup w Moskwie).

Tenisistce Legii należą się tym większe słowa uznania, że w pierwszym secie ugrała zaledwie gema i to przy stanie 0:4. Rywalka znakomicie radziła sobie wówczas z jej serwisem, a życia Świątek nie ułatwiło 10 niewymuszonych błędów.

Przebudzenie

W drugim secie to Polka pierwsza zanotowała przełamanie (na 3:2), a w dziewiątym gemie, przy prowadzeniu 5:3, nie wykorzystała piłki setowej. Następnie Danilović wygrała trzy kolejne gemy i przy stanie 6:5 do zwycięstwa brakowało jej już tylko dwóch piłek. Ostatecznie jednak Iga zdołała utrzymać swoje podanie i doprowadzić do tie-breaka, którego zresztą rewelacyjnie rozpoczęła, bo od szybkiego prowadzenia 5-0. Przewagi nie roztrwoniła aż do końca. To mistrzyni juniorskiego Wimbledonu posiadała inicjatywę, a jej licznik uderzeń wygrywających wyglądał coraz bardziej imponująco.

Decydującą partię też lepiej rozpoczęła tenisistka znad Wisły. Tym razem roztrwoniła jednak prowadzenie 5:2. Na szczęście Świątek kapitalnie rozpoczęła 12. gema, w którym wygrała trzy pierwsze wymiany przy serwisie rywalki, by chwilę potem wykorzystać po dwóch godzinach i trzech minutach drugą piłkę meczową.

W drugiej rundzie rywalką Świątek będzie urodzona w Kiszyniowie 21-letnia reprezentantka Hiszpanii Aliona Bolsova-Zadoinov, 170. w klasyfikacji tenisistek.

Iga Swiątek już w drugiej rundzie kwalifikacji Australian Open

Drabinka główna bez Fręch

Pierwszy mecz kwalifikacji przegrała natomiast Fręch. 154. na liście światowej Polka, która rok temu awansowała do głównej drabinki Australian Open i odpadła tam w 1. rundzie, a we French Open dotarła nawet do 2. rundy głównego turnieju, uległa 2:6, 3:6 Niemce Annie Zaji (214. WTA).

Nowy turniej na inaugurację. W ATP Cup będzie można zarobić krocie W 2020 roku... czytaj dalej » Wśród mężczyzn w eliminacjach wystąpi Kamil Majchrzak. Rywalem 176. w rankingu ATP Polaka będzie w środę plasujący się 21 lokat niżej Kanadyjczyk Brayden Schnur.

Kwalifikacje składają się z trzech rund.

Jeszcze więcej emocji

Faza główna Australian Open rozpocznie się w poniedziałek 14 stycznia. Pewni udziału w niej z biało-czerwonych są Magda Linette i Hubert Hurkacz.

Tytułów bronić będą Dunka polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki oraz Szwajcar Roger Federer.

Już kilka miesięcy temu poinformowano, że pula nagród w Australian Open wzrośnie o 10 procent w porównaniu z poprzednią edycją - z 55 milionów do 60,5 miliona dolarów australijskich (ok. 37,2 mln euro).

Relacje na żywo z Australian Open w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 i Eurosport Playerze.