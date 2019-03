Hurkacz zaskakiwał w starciu z mistrzem. Federer musiał się napracować

Hurkacz przed meczem z Federerem: marzyłem o tym od dziecka Wielki dzień... czytaj dalej »

Hurkacz o takim spotkaniu marzył od zawsze. W piątek jego sen się ziścił. Najlepszy polski tenisista spotkał się z idolem Rogerem Federerem. Obu zawodników dzieli tenisowa przepaść. Fenomenalny Szwajcar wygrał niedawno setny turniej rangi ATP. Na koncie ma aż 20 tytułów wielkoszlemowych. Pod względem osiągnięć, popularności, zarobków bije naszego gracza na głowę. Hurkacz nie ma jeszcze żadnego tytułu. Triumfował jedynie w zawodach niższej rangi.

Dla Hurkacza to była nowość

Nie tylko pojedynek z Federerem dla 22-latka z Wrocławia był zaszczytem. Okoliczności i otoczka także robiły wrażenie. Panowie zagrali w ćwierćfinale Indian Wells na imponującym korcie centralnym. Dla Federera główne obiekty to tenisowy dom, dla Polaka zupełna nowość. – On jest dla mnie inspiracją. Od małego chciałem się z nim zmierzyć. Spełniam marzenia – cieszył się przed piątkowym starciem wagi ciężkiej.

Ostatnim reprezentantem Biało-czerwonych, który wystąpił w ćwierćfinale imprezy rangi Masters 1000 był w 2013 roku Jerzy Janowicz. Przegrał wtedy w Rzymie… z Federerem.

Bill Gates na trybunach

Hurkacz poznał się z Federerem w Szanghaju na początku ubiegłego roku. Mistrz zaprosił Polaka na wspólny trening, o czym sam wspomniał przed ćwierćfinałem. – Przepraszał mnie po każdym błędzie. To było urocze, a Hubert to bardzo miły chłopak – mówił czwarty obecnie tenisista rankingu ATP.

W piątek gra toczyła się już na poważnie. Z trybun walkę o awans do półfinału obserwowali m.in. rodzice Hurkacza i Federera oraz amerykański miliarder Bill Gates.

W marcu ubiegłego roku Hurkacz przemierzał - bez tytułu - challengerową trasę Zhuhai-Shenzhen-Qujing.

Dziś jego mecz z Federerem ogląda z trybun Bill Gates.

Polak zaczął bez kompleksów. Pierwsze dwa gemy przy swoim serwisie utrzymał łatwo, a w jednej z wymian popisał się znakomitym czuciem piłki przy siatce. – Niewielu tenisistów gra tak przeciwko Federerowi – tak filmik z tą wymianą opisano na oficjalnym Twitterze ATP.

Not many players do this against Federer



Bezwzględny Federer

Ręka zadrżała mu jednak przy stanie 2:2. Popełnił podwójny błąd, wyrzucił dwie piłki w aut i został przełamany. Federer takich okazji nie zwykł marnować. Do końca seta faworyt pilnował już tylko swojego podania, wyraźnie oszczędzając się przy serwisie Polaka. W efekcie po pół godzinie wygrał inauguracyjną partię 6:4.

Druga partia była niemal kopią pierwszej. Tym razem jednak Federer szybciej odebrał serwis Hurkaczowi, bo przy stanie 1:1. Potem nawet 22-latek miał pierwszego w meczu break pointa, ale Szwajcar świetnie się wybronił. W drugim secie obejrzeliśmy wymianę spotkania, w której Hurkacz stojąc tyłem do siatki odegrał piłkę między nogami. W tenisie takie zagrania nazywane są hot dogami. Wymianę wygrał faworyt, a kibice docenili ją owacją na stojąco. Po godzinie i 15 minutach stary mistrz zwyciężył 6:4, a cały mecz 2:0 w setach.

W półfinale tenisowy klasyk?

Mimo porażki Hurkacz wyjeżdża z Indian Wells z podniesioną głową. W turnieju wygrał aż cztery mecze, a ćwierćfinał jest jak do tej pory jego najlepszy wynikiem w karierze. Teraz Polaka, który w rankingu ATP awansuje z 67. na prawdopodobnie 54. miejsce czeka kilka dni odpoczynku, po których wystąpi w kolejnej wielkiej imprezie w Miami.

Za to Federer może spokojnie szykować się do półfinału. W sobotę zmierzy z Hiszpanem Rafaelem Nadalem lub Karenem Chaczanowem z Rosji (mecz odbędzie się w piątkowy wieczór). Kibice nie mogą doczekać się szwajcarsko-hiszpańskiego starcia, które jest nazywane tenisowym klasykiem.

Wynik ćwierćfinału w Indian Wells:

Roger Federer - Hubert Hurkacz 6:4, 6:4