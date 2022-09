Turniej odwołany, nagrody rozdane przed czasem. Huragan Ian uderzył w świat sportu

LTP Men's Open, kategorii 80, to nowa impreza w kalendarzu ATP Challenger Tour, czyli drugiej ligi zawodowego tenisa mężczyzn.

Nie było kortu dla Kyrgiosa. Zrobiła się awantura, głos zabrał nawet komik Nick Kyrgios lubi... czytaj dalej » W Charleston panowie spotkali się na tych zawodach po raz pierwszy. I będą mieli pamiątkę do końca życia, ponieważ turniej został odwołany w jego trakcie. Takie sytuacje zdarzają się w tenisie niezwykle rzadko, ale organizatorzy nie chcieli zadzierać z żywiołem.

Bez zwycięzcy

"W związku ze spodziewanym uderzeniem huraganu Ian na Karolinę Południową pozostała część challengera w Charleston została odwołana" - poinformowały władze światowego tenisa.

"Wszyscy zawodnicy otrzymają punkty rankingowe i nagrody finansowe za rundy, do których doszli" - czytamy dalej w oficjalnym oświadczeniu.



Due to the expected impact of Hurricane Ian on South Carolina, the remainder of the #ATPChallenger event in Charleston has been canceled.



All players will receive ranking points and prize money for rounds reached. pic.twitter.com/TCaj96WoUa — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) September 28, 2022





LTP Men's Open zakończył się więc w połowie 2. rundy. Dla triumfatora przewidziano nagrodę w wysokości 7200 dolarów i 80 punktów rankingowych, ale wobec nadzwyczajnej sytuacji tenisistom wypłacono odpowiednio po 860 dolarów i 7 punktów za 2. rundę oraz 1460 dolarów i 16 punktów za ćwierćfinał.

Ćwierćfinały osiągnęli rozstawiony z numerem 1 Jordan Thompson, Giovanni Oradini, Zachary Svajda i Donald Young, ale w tegorocznej edycji challengera w Charleston nie zostanie wyłoniony zwycięzca.

Oglądasz Wideo: Justyna Kazimierczak/Fakty o Świecie TVN24 BiS Floryda przygotowuje się do nadejścia huraganu Ian. Żywioł wcześniej uderzył w Kubę

Uderzenie we Florydę

Organizatorzy turnieju woleli dmuchać na zimne, ponieważ Karolina Południowa nie odczuła żywiołu tak mocno jak Floryda, na której wybrzeża huragan Ian uderzył w środowe popołudnie czasu lokalnego. W momencie wejścia na ląd zjawisko było klasyfikowane jako czwarta kategoria w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona.

- Boimy się tego, co zobaczymy rano - relacjonował w TVN24 Jan Pachlowski.