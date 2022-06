Wszystkie triumfy Hurkacza. Taką skutecznością nie może pochwalić się nawet Iga Świątek

Hurkacz jeszcze nigdy w karierze nie przegrał decydującego spotkania. Takim osiągnięciem nie może pochwalić się nawet Iga Świątek, która raz przegrała jeden finał turnieju WTA - w Lugano. Wygrała za to dziewięć razy w innych imprezach.

Źródło: Getty Images Hubert Hurkacz jest w dobrej formie

Hurkacz wygrał pięciokrotnie

Hurkacz rozbił lidera rankingu. Ma pierwszy tytuł na trawie Hubert Hurkacz z... czytaj dalej » 25-letni wrocławianin nigdy wcześniej nie dotarł do finału na imprezy rozgrywanej na trawie. Przypomnijmy, że po raz pierwszy w karierze triumfował w 2019 roku na twardej nawierzchni w Winston-Salem w Stanach Zjednoczonych. Ograł tam po walce Francuza Benoita Paire'a 6:3, 3:6, 6:3.

Poprzedni sezon był dla naszego najlepszego tenisisty jeszcze bardziej udany. W 2021 roku wygrał na "betonie" w amerykańskim Delray Beach (pokonał Sebastiana Kordę 6:3, 6:3) oraz w Miami (ograł Jannika Sinnera 7:6, 6:4).

Hurkacz triumfował także w hali we francuskim Metzu. W pokonanym polu pozostawił wówczas Pablo Carreno-Bustę - 7:6(2), 6:3.

W Halle po raz pierwszy

W Halle dwa wcześniejsze występy Hurkacz zakończył na pierwszej rundzie, ale teraz generalny sprawdzian przed Wimbledonem wypadł okazale.

W półfinale Polak stoczył ponaddwugodzinny bój z Australijczykiem Nickiem Kyrgiosem, zwyciężając 4:6, 7:6(2), 7:6(4). Finałowy triumf nad Miedwiediewem robi jeszcze większe wrażenie.