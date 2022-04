Hubert Hurkacz i John Isner deblowymi mistrzami Miami Open

Ten uśmiech mówi wszystko. Emocjonalna radość Świątek w Miami Iga Świątek po... czytaj dalej » To były niezwykle pracowite godziny dla Hurkacza. Najpierw, po zaciętym pojedynku, przegrał on w półfinale turnieju Miami Open z rewelacyjnym Hiszpanem Carlosem Alcarazem 6:7(5), 6:7(2), a następnie na Polaka, w tym samym turnieju, czekał finał w debla.

Wrocławianin, wraz z potężnie serwującym Isnerem, w meczu o tytuł zmierzył się z holendersko-brytyjskim duetem Koolhof – Skupski.

Zacięty finał

I podobnie jak w przypadku singlowej batalii z Alcarazem, tak i w deblu Hurkacz wziął udział w niezwykle wyrównanym starciu. Pierwszy set rozstrzygnął się dopiero w tie-breaku. Górą, po 51 minutach gry, byli Polak z Ameykaninem. Pierwszą partię, w której nie było przełamań, wygrali 7:6(5).



Things are going well for team Isner/Hurkacz

They take the first set 7-6(5) in the Miami final



@TennisTV@MiamiOpen#MiamiOpenpic.twitter.com/hou2Rygene — ATP Tour (@atptour) April 2, 2022





Drugi set i znów to samo. Punkt za punkt, gem za gem. Zacięta tenisowa walka trwała w najlepsze. Przy stanie 5:4 dla Polaka i Amerykanina serwowali rywale. Był to ostatni gem. Jedyny break okazał się tym decydującym - na wagę zwycięstwa w finale.

Po godzinie i 31 minutach Hurkacz z Isnerem mogli się cieszyć z triumfu w grze podwójnej turnieju Miami Open!



Champions in Miami @JohnIsner and @HubertHurkacz claim doubles title after a 7-6(5) 6-4 victory over Koolhof/Skupski @MiamiOpen#MiamiOpenpic.twitter.com/yY9XI4Mbsm — ATP Tour (@atptour) April 2, 2022





Najpierw Iga, później Hubert

Sobota w Miami okazała się szczęśliwa dla polskich tenisistów. Tuż przed finałem debla wspaniałe zwycięstwo w singlu odniosła Iga Świątek. W finale nadzwyczaj gładko pokonała swoją przyjaciółkę Naomi Osakę 6:4, 6:0 i zdobyła trzeci tytuł w 2022 roku.

Dla Hurkacza był to trzeci deblowy triumf w turnieju ATP w karierze. W 2020 roku, mając za partnera Kanadyjczyka Feliksa Auger-Aliassime'a, wygrał Paris Masters. Z kolei w poprzednim sezonie wraz z Janem Zielińskim okazał się najlepszy w Metz.

Finał debla Miami Open 2022:

Wesley Koolhof/Neal Skupski - Hubert Hurkacz/John Isner 6:7(5), 4:6