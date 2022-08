Hurkacz zapytany, czego mu życzyć przed US Open. "Żeby było dużo stresu"

Hubert Hurkacz pierwszy mecz US Open 2022 zagra we wtorek

Iga Świątek podzieliła się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open.

Iga Świątek o przygotowaniach do US Open i sportowych ambicjach

Hubert Hurkacz podzielił się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open.

Hubert Hurkacz o swoich przygotowaniach do US Open

Początek US Open już w poniedziałek.

Wrocławianin, 10. tenisista rankingu ATP, zmagania na Flushing Meadows rozpocznie we wtorek. Jego rywalem będzie niżej notowany Niemiec Oscar Otte (41. ATP).

Do spotkania pozostało jeszcze trochę czasu, więc niedzielę poświęcił na intensywny trening. Po nim pokazał, że jest nie tylko wielkim sportowcem, ale również bardzo empatycznym człowiekiem. Po zajęciach długo rozdawał autografy najmłodszym kibicom, znalazł nawet chwilę, by odbić z nimi kilka piłek.

Jak zauważył Marcin Wrona, rzadko się zdarza, by sportowiec tego formatu tak bardzo doceniał kibiców.

Przytłaczająca przewaga Świątek. Ostatni ranking przed US Open 8605, więcej niż... czytaj dalej » - Bardzo się cieszę, że kibice przychodzą. Cieszą się sportem, tenisem i mają tutaj dobrą zabawą, więc jak mogę im dać coś od siebie, to staram się to robić - przyznał z uśmiechem tenisista, który w Nowym Jorku został rozstawiony z numerem ósmym.

Nie ma zawodnika, z którym nie chciałby zagrać

Zapytany o formę, którą przygotował na turniej, odparł krótko, że jest dobra. - Ostro trenowaliśmy przez ostatnie dni. Zrobiliśmy wszystko najlepiej, jak mogliśmy i turniej pokaże, do czego to wystarczy - stwierdził.

Hurkacz podkreślił też, że zupełnie nie myśli, o tym, co będzie za dwa tygodnie, kiedy zostanie rozegrany finał ostatniego w tym roku turnieju wielkoszlemowego. - Skupiam się na pierwszym meczu, bo tutaj każdy gra fantastyczny tenis i jak się nie zagra na swoim poziomie, to można z każdym przegrać. Mam nadzieję, że będę miał okazję zagrać kilka dobrych spotkań - powiedział.

Dodał też, że na nowojorskich kortach absolutnie nic mu nie przeszkadza, nawet często przelatujące samoloty.

Dziennikarz zapytał również, czy jest w turnieju zawodnik, z którym Polak absolutnie nie chciałby zagrać. - Chciałbym zagrać z każdym, bo to oznaczałoby, że rozegrałbym tutaj dużo spotkań. Ale tak naprawdę patrzę tylko na swój pierwszy mecz, który rozegram na pewno, a później okaże się, jak to się rozwinie - odparł.

A czego sobie życzy tuż przed startem turnieju? - Żeby stresu było dużo, bo to będzie oznaczać, że będę tu długo - zażartował. Już na poważnie dodał, że można życzyć mu tego, by nadal się rozwijał.

Hurkacz w tegorocznym US Open ma coś do udowodnienia. Choć nawierzchnia twarda jest jedną z jego ulubionych, to w Nowym Jorku jego najlepszym wynikiem wciąż jest druga runda, do której dochodził trzykrotnie.