Hurkacz poznał rywala w Madrycie. Zagra z nim po raz drugi w ciągu miesiąca

W połowie kwietnia Hurkacz dotarł do ćwierćfinału turnieju ATP w Monte Carlo

Polska tenisistka wygrała w singlu w Miami Open 2022. To nie jest ani przypadek, ani szczęście - tylko skutek lat ciężkich treningów fizycznych i mentalnych. Z koeli Hubert Hurkacz zwyciężył w turnieju deblowym, grając w parze z Amerykaninem Johnem Isnerem.

Zobacz, co wydarzyło się podczas starcia Huberta Hurkacza z Grigorem Dimitrowem w ćwierćfinale turnieju ATP w Monte Carlo.

Losowanie drabinki odbyło się w piątek, 29 kwietnia. Hurkacz musiał jednak poczekać na swojego rywala, którym miał być jeden z kwalifikantów.

Dellien rywalem Hurkacza

Rafael Nadal stanął w obronie rosyjskich i białoruskich tenisistów Rafael Nadal,... czytaj dalej »

Ostatecznie przeciwnikiem wrocławianina został Hugo Dellien (81. ATP). Boliwijczyk awansował do głównego turnieju dzięki zwycięstwom z Francuzem Hugo Gastonem (68. ATP) 6:1, 6:2 oraz Amerykaninem Mackenzie McDonaldem (55. ATP) 7:5, 6:1.

28-latek urodzony w miejscowości Trinidad nie ma na swoim koncie wielu sukcesów na zawodowych kortach. Częściej niż w imprezach rangi ATP gra w challengerach, których wygrał już osiem (plus jeden w deblu). W światowym rankingu najwyżej był w styczniu 2020 roku, kiedy plasował się na 72. miejscu.

Hurkacz mierzył się z rywalem z Ameryki Południowej tylko raz - miało to miejsce ledwie kilka tygodni temu w Monte Carlo. 11 kwietnia, na drodze do ćwierćfinału do tamtego turnieju, Polak wygrał z o trzy lata starszym rywalem 7:5, 6:4.

Hurkacz - Dellien. Kiedy mecz?

Spotkanie Hurkacza z Dellienem zostanie rozegrane najprawdopodobniej we wtorek. Godzina zostanie podana przed organizatorów w późniejszym terminie.

W przypadku wygranej Polak zmierzy się ze zwycięzcą starcia pomiędzy reprezentantem RPA Lloydem Harrisem (38. ATP) a Hiszpanem Alejandro Davidovichem Fokiną (29. ATP).

W poniedziałek wrocławianin wystąpi jeszcze w deblu, gdzie jego partnerem będzie Amerykanin John Isner. Przeciwnikami triumfatorów tegorocznego turnieju ATP w Miami będą Urugwajczyk Ariel Behar oraz Ekwadorczyk Gonzalo Escobar. Początek meczu o godzinie 13.00.