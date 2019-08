Hubert Hurkacz pożegnał się z deblem już po 1. rundzie

Skrót meczu Hurkacz - Chardy w 1. rundzie US Open

Zobacz rozmowę z Hubertem Hurkaczem przed meczem 1. rundy US Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Hubert Hurkacz przed 1. rundą US Open

27.08 | Hubert Hurkacz na pierwszej rundzie zakończył występ w singlowej rywalizacji w wielkoszlemowym US Open. Tenisista z Wrocławia przegrał z Francuzem Jeremym Chardym 6:3, 3:6, 7:6 (8-6), 1:6, 4:6.

Hurkacz przegrał z Chardy'm w I rundzie US Open

Mimo że Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open z Jeremym Chardym, to w piątej partii popisał się znakomitym zagraniem. Sprawdź powtórkę ze zwycięskiej piłki Polaka. Transmisje z US Open w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

O zwycięstwie Bryanów w pierwszym secie przesądziło przełamanie w drugim gemie. Drugą partię też zaczęli od prowadzenia 2:0, ale Hurkacz i Pospisil, którzy po raz pierwszy zagrali razem, odrobili stratę. W tie-breaku decydujący okazał się moment przy stanie 3-3, gdy reprezentanci gospodarzy zdobyli dwa punkty z rzędu i przewagi tej już nie roztrwonili.

41-letni bliźniacy z USA to najbardziej utytułowany duet tenisowy w historii. Wygrali wspólnie 118 turniejów, w tym 16 imprez wielkoszlemowych. W Nowym Jorku triumfowali pięciokrotnie. W ubiegłym roku od połowy maja Bob Bryan miał przymusową przerwę spowodowaną kontuzją biodra. Pod jego nieobecność Mike w Wimbledonie i US Open startował w parze z rodakiem Jackiem Sockiem. Wygrali obie te odsłony Wielkiego Szlema, a w listopadzie dołożyli do tego jeszcze triumf w kończącej sezon imprezie masters - ATP Finals.

Wciąż czeka na zwycięstwo

Zawodnik z Wrocławia w poniedziałek w pierwszej rundzie singla w Nowym Jorku przegrał z Francuzem Jeremym Chardym 6:3, 3:6, 7:6(6), 1:6, 4:6. Nie miał wiele czasu na przygotowanie do tego spotkania. W sobotę triumfował bowiem w turnieju ATP w Winston-Salem, zdobywając debiutancki tytuł w tym cyklu.

Hurkacz nieraz w tym sezonie łączył w poszczególnych turniejach występy w singlu i deblu. W Wielkim Szlemie startował w tej drugiej konkurencji tylko raz. W tegorocznym French Open, razem ze Słoweńcem Aljazem Bedene, także odpadł w pierwszej rundzie.

Oprócz niego w tegorocznym US Open do debla zgłosiło się jeszcze czworo Polaków: Łukasz Kubot, Alicja Rosolska i grające razem Iga Świątek i Magda Linette. Wszyscy poza wrocławianinem awansowali w piątek do drugiej rundy.

Wynik meczu 1. rundy gry podwójnej mężczyzn:

Mike Bryan, Bob Bryan (USA, 7) - Hubert Hurkacz, Vasek Pospisil (Polska, Kanada) 6:3, 7:6(4).