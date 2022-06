Hurkacz rozkręca się na trawie. Francuski rywal pokonany

Trudna, ale zwycięska przeprawa Hurkacza na niemieckiej trawie Hubert Hurkacz z... czytaj dalej » Wrocławianin (12. ATP) rozpoczął singlowe występy w środkowych Niemczech we wtorek. Tego dnia - nie bez problemów i po ponad dwugodzinnej walce - wyeliminował Amerykanina Maxime'a Cressy'ego (63. ATP).

Dzień później również był faworytem. Co prawda z Humbertem (50. ATP) nigdy wcześniej nie rywalizował na zawodowych kortach, ale jest od Francuza tenisistą zdecydowanie wyżej notowanym i bardziej doświadczonym.

Kilkukrotnie odrabiał straty

Pojedynek trzeciej rundy nie zaczął się dla Hurkacza najlepiej. Mimo że jego najsilniejszą bronią na trawie jest serwis, to podanie stracił stosunkowo szybko. Dał się przełamać na 1:3. Szczęśliwie reagował błyskawicznie i brejka odrobił przy pierwszej okazji (2:3).

Gorąco było również w końcówce seta. Przy wyniku 4:5 i podaniu Polaka Humbert miał dwie piłki setowe, ale nie zdołał zamknąć partii. Potrzebny był tie-break, a w nim Hurkacz znów balansował na cienkiej linie. Stracił podanie na 2-4, ale od tego momentu dominował na korcie i ostatecznie pierwsza partia padła jego łupem.



I often talk about momentum shifts in matches. This was the point I knew the momentum shifted to Hurkacz.



Humbert up a mini-break in the 1st set tie break. With his serve, pulls Hurkacz off the court to only hit a MEGA PASSIVE shot to the middle.



Game. Set. Match. #HalleOpen





Drugi set miał bardzo wyrównany przebieg. Obaj tenisiści długo wykorzystywali swoje podanie aż do ósmego, najbardziej zaciętego i najdłuższego gema, który miał aż cztery równowagi. Wrocławianin zachował w nim więcej zimnej krwi, przełamując ostatecznie rywala. W następnym dokończył dzieła i po niespełna dwóch godzinach cieszył się z awansu.



Hubi moving on @HubertHurkacz defeats defending champion Humbert 7-6 6-3 and moves into the last 8 in Halle!





W ćwierćfinale Hurkacz zagra z Amerykaninem Mackenziem McDonaldem lub dobrym kolegą i byłym partnerem deblowym Kanadyjczykiem Felixem Augerem-Alliasime'em.

W turnieju w Halle wrocławianin grał też w deblu, ale odpadł już w pierwszej rundzie w poniedziałek.

Wynik meczu 2. rundy:

Hubert Hurkacz (Polska, 5) - Ugo Humbert (Francja) 7:6 (5), 6:3