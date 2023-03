Hubert Hurkacz - Tommy Paul: wyniki na żywo i relacja live

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

20:51 Niestety... Paul przełamuje Huberta. 3:4. Wykorzystał pierwszego break pointa, a tego gema zwyciężył do 30.

20:49 Mecz idzie na bardzo wyrównaną końcówkę. 3:3. Obaj panowie nie odpuszczają nawet na chwilę.

20:40 Bardzo długi gem, były szanse, ale niestety wszystko dla Paula. 2:2.

20:31 Ważny, bardzo ważny gem dla Huberta! 2:1. Paul miał już dwa break pointy, ale najlepszy tenisista znad Wisły powrócił w świetnym, zdecydowanym stylu i znów prowadzi w gemach.

20:26 Obietnica na razie bez pokrycia. 1:1 w trzecim secie. Paul nie wypuścił z rąk nawet pół piłki.

20:24 1:0. No i obudził się nasz zawodnik. Wygrywa pierwszego gema przy własnym serwisie. Stracił tylko jedną piłkę. Pozytywna obietnica na dalszą część trzeciego seta.

20:19 Lada moment czeka nas decydujące starcie tego pojedynku.

Calling for a deciding set @TommyPaul1 powers through to take the 2nd set over Hurkacz and it’s all even in #TennisParadise! pic.twitter.com/eNmTOqK9rk — Tennis TV (@TennisTV) March 13, 2023

20:18 2:6! Reprezentant gospodarzy właściwie bez większej historii triumfuje w drugim secie. Wszystko wieńczy pierwszą z trzech dostępnych piłek setowych.

20:16 Urodzony w New Jersey rywal naszego tenisisty czeka już na swój serwis, przed chwilą bez wygranej wymiany. 2:5.

20:15 Po dłuższej chwili jednak powrót do poprzednich problemów. 1:5.

20:14 Wreszcie lekko wygrany gem Huberta. Do 15. Światełko w tunelu?

20:08 Aj Jezus Maria, jak to źle wygląda w drugim secie. 0:4 - teraz gem wygrany na czysto przy serwisie Paula. Chyba powoli zmierzamy do trzeciego seta.

20:04 Niknie w oczach Polak. 0:3 - teraz wygrał tylko dwie wymiany. Po jednej z tych przegranych wypuścił z ręki rakietę. Trochę z przypadku, trochę wskutek frustracji.

20:01 0:2... Kapitalnie zaczyna się czuć Paul, który umiejętnie rozrzuca Polaka po całym korcie. Teraz stracił tylko jedną piłkę.

19:57 Przełamanie w drugim secie. 0:1. Amerykanin wygrywa otwierającego gema po dwóch równowagach.

19:52 Eksperci zauważają, że Paul już nie otrząsnął się po przegranym serwisie w czwartym gemie. Dzięki temu Hurkacz wygrał pierwszego seta 6:4, a decydującego gema do 30.

Hubert Hurkacz breaks and with it takes the opening set 6-4.



Loose game from Paul who opened up with a costly DF and tried to serve-volley himself out of trouble in the next point. He never recovered from it. Needs a complete reset from here.#TennisParadise#BNPParibasOpen — TennisSection (@Tennis_Section) March 13, 2023

19:43 5:4. Kolejny łatwy gem serwisowy Hurkacza, tym razem wygrany "15". Teraz czekamy na przełamanie numer dwa.

19:40 4:4. W tej fazie meczu pewnie wygrywają gemy serwujący. Łatwy gem Paula. Set wkracza w decydującą fazę.

19:36 4:3. Gem wygrany przez Hurkacza do "30". Gdy trafia pierwszym podaniem, Amerykanin nie ma większych szans.

19:33 3:3. Już 12 niewymuszonych błędów Paula w tym meczu. W tym gemie Hurkacz też jednak się ich nie ustrzegł.

19:28 3:2. Gem serwisowy wygrany do "0". Wychodzi na to, że Polak złapał odpowiedni rytm.

19:27 2:2. Świetna odpowiedź Hurkacza - PRZEŁAMANIE POWROTNE. Polak wykorzystał drugi break point. Znakomicie wytrzymał długie wymiany z głębi kortu. Grał agresywnie i doczekał się błędów rywala.

19:21 1:2. PRZEŁAMANIE na koncie Paula, który wykorzystał już pierwszy break point. Szkoda wyrzuconego przez Hurkacza w aut woleja. Nie pomógł Polakowi również brak pierwszego serwisu.

19:17 1:1. Paul odpowiada gemem wygranym do 30. Amerykanin pewny na linii serwisowej. Szczególnie w najważniejszym momencie - przy 30/30.

19:13 1:0. Łatwy gem serwisowy Hurkacza wygrany do "15". Dwie dłuższe wymiany, obie wygrane przez Polaka.

19:09 No i mamy to! Hubert dziesiątego gema wygrywa mądrym rozprowadzeniem rywala do 30, a pierwszego seta 6:4. Oby tak dalej.

19:07 Pogoda idealna do gry. Słońce na niemal bezchmurnym niebie, 23 stopnie Celsjusza, brak wiatru. Nic tylko grać.

19:05 Panowie są już na korcie. Niedługo kończy się rozgrzewka.

18:36 Dzisiaj swój mecz trzeciej rundy w Indian Wells rozegra też Iga Świątek. Początek jej pojedynku z Biancą Andreescu po godzinie 2.00 w nocy czasu polskiego.

18:17 Panowie swój mecz rozegrają na korcie numer dwa. Pojawią się na nim o godz. 19.00 czasu polskiego.

16:53 Jedno zwycięstwo Hurkacz zanotował również w deblu. Niestety kontuzja jego partnera sprawiła, że musiał wycofać się z rywalizacji w grze podwójnej.

16:49 W swoim jedynym dotychczasowym meczu w singlu - w drugiej rundzie - wrocławianin pokonał Australijczyka Alexeia Popyrina.

16:47 W pojedynku o awans do 1/8 finału rywalem rozstawionego z "9" Polaka będzie turniejowa "17" Amerykanin Tommy Paul.