Radość tylko w pierwszym secie. Hurkacz pożegnał się z Indian Wells

Rozstawiony z numerem dziewiątym Polak odniósł tylko jedno zwycięstwo w tej edycji prestiżowej imprezy w Kalifornii. W poprzedniej fazie pewnie pokonał Australijczyka Alexeia Popyrina 6:3, 6:3, a w pierwszej rundzie miał wolny los. Kontuzja kolegi pokrzyżowała plany Hurkacza Hubert Hurkacz... czytaj dalej »

Rywal z wyższej półki

Tym razem wrocławianin nastawiał się na zdecydowanie trudniejszą przeprawę i to potwierdziło się na korcie. Paul zajmuje 19. lokatę w rankingu ATP. W ostatnich miesiącach zaliczył spory progres. Był w półfinale tegorocznego Australian Open, a przygotowując się bezpośrednio do dwóch prestiżowych wiosennych turniejów w Stanach Zjednoczonych dotarł do finału w Acapulco.

- Tommy rozgrywa świetny sezon - zaznaczył Hurkacz przed spotkaniem trzeciej rundy. - Prezentuje teraz wysoki poziom i widać, że jest w wysokiej formie. Świetnie porusza się po korcie i ma bardzo dobry return. Na pewno po ostatnich meczach ma dużo pewności siebie - dodał.

Dotychczas w oficjalnych statystykach mieli zapisany tylko jeden pojedynek między sobą - w 2021 roku w paryskiej hali Bercy Polak zwyciężył w dwóch zaciętych setach. W pandemicznym 2020 roku zmierzyli się jednak dwukrotnie w turniejach towarzyskich w USA i również górą dwa razy był nasz rodak.

Amerykanin odwrócił sytuację

26-latek pochodzący w Wrocławia w secie otwierającym poniedziałkową konfrontację potwierdził, że potrafi skutecznie rywalizować z Paulem. Co prawda to Amerykanin już w trzecim gemie wykorzystał pierwszego break pointa, ale reprezentant Polski od razu odpowiedział na to przełamaniem powrotnym. Potem obaj zawodnicy skutecznie bronili swoich podań niemal do końca pierwszej odsłony. Zanosiło się, że w takich okolicznością do rozstrzygnięcia konieczny będzie tie-break. Hurkacz przy prowadzeniu 5:4 potrafił jednak wykorzystać błędy rywala i w kluczowym gemie zaliczył drugie przełamanie w meczu.



On the march... @HubertHurkacz claims the opening set in 36 minutes, 6-4!







W drugiej partii tenisista ze Stanów Zjednoczonych pokazał się już z najlepszej strony i to on od początku zdecydowanie dyktował warunki na korcie. Polak nie zdołał utrzymać podania w swoich dwóch kolejnych gemach serwisowych, a sam nie zagroził nawet przeciwnikowi i szybko przegrywał 0:4. U wrocławianina pojawiły się pierwsze oznaki frustracji. Paul nie zmarnował takiej przewagi, zamykając seta wynikiem 6:2.



Dialed in



Home hope @TommyPaul1 storms back and forces a decider in his match against Hurkacz, 4-6, 6-2.





Hurkacz na początku decydującej odsłony odzyskał pewność siebie. Spokojnie utrzymał własne podanie, a w następnym gemie serwisowym obronił dwa break pointy. Niestety nie dał jednak rady wypracować sobie żadnej przewagi, gdyż rywal odpowiadał tym samym. Przełom nastąpił w siódmym gemie, ale to Amerykanin był jego autorem, przełamując Polaka. Nasz reprezentant zrobił co w jego mocy, by odrobić tę stratę, ale nie dał rady wykorzystać żadnego z trzech break pointów, a Paul zakończył spotkanie wygraną 6:4.