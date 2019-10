Hurkacz znów zatrzymany przez Tsitsipasa. Zadecydował tie-break

Mimo że Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open z Jeremym Chardym, to w piątej partii popisał się znakomitym zagraniem. Sprawdź powtórkę ze zwycięskiej piłki Polaka. Transmisje z US Open w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Pierwszy set miał niezwykle wyrównany przebieg i do stanu 5:4 podający bez najmniejszych problemów wygrywali swoje gemy serwisowe. Jako pierwszy w opałach znalazł się Tsitsipas, który w dziesiątym gemie musiał bronić dwóch break pointów, będących jednocześnie piłkami setowymi dla Polaka. Przy stanie 15/40 popisał się jednak dwoma kolejnymi asami, by następnie doprowadzić do 5:5. W kolejnych gemie sytuacja się odwróciła. Tym razem to Grek miał dwie szanse i drugą wykorzystał (na 6:5). Hurkacz nie potrafił odpowiedzieć równie skutecznymi serwisami. Chwilę później siódma rakieta świata wygrała przy swoim serwisie premierową partię.

Szybka odpowiedź Hurkacza

Niepowodzenie z końcówki seta nie podłamało wrocławianina, który drugą odsłonę rozpoczął od szybkiego prowadzenia 3:0. Przez cały czas starał się dyktować warunki na korcie, prezentując ofensywną grę. Zepchnięty do defensywy, Tsitsipas nie był już tak skuteczny i nawet nie zbliżył się do odrobienia strat. Polak, który nie musiał bronić w tej partii ani jednego break pointa, przy prowadzeniu 5:2 i serwisie rywala, miał dwie piłki setowe, ale zdołał zamknąć seta dopiero w kolejnym gemie.

W finałowej odsłonie panowie powrócili do scenariusza z pierwszego seta. Wszystko za sprawą bardzo dobrego serwowania z obu stron. Do samego tie-breaka żaden z tenisistów nie miał szansy na przełamanie rywala. Mecz mógł się podobać, bo efektownych zagrań i kombinacyjnych wymian było dużo więcej niż niewymuszonych błędów.



Hubi fully loaded @HubertHurkacz@SH_RolexMasterspic.twitter.com/DSZltKyLNk — Tennis TV (@TennisTV) October 10, 2019





Najważniejsze piłki dla Greka

W najważniejszych momentach tie-breaka Tsitsipas znów liczyć mógł na swój serwis. Od stanu 1-1 Grek wygrał trzy kolejne wymiany i Hurkacz do końca musiał gonić wynik. 21-latek z Aten, który prowadził już 6-3, potrzebował jednak aż trzech piłek meczowych, by po dwóch godzinach i 16 minutach zejść z kortu jako zwycięzca.

Dla obu tenisistów był to już szósty bezpośredni pojedynek w ciągu ostatnich 11 miesięcy i piąty w tym roku. Hurkacz wygrał tylko jeden – w turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu.



Super Stef in Shanghai@StefTsitsipas books a QF clash with Djokovic after overcoming Hurkacz 7-5 3-6 7-6.#RolexSHMasterspic.twitter.com/rw53GLZPeD — Tennis TV (@TennisTV) October 10, 2019

We wcześniejszych rundach w Szanghaju Hurkacz pokonał Chińczyka Zhizhena Zhanga 7:6(5), 6:4 i Francuza Gaela Monfilsa 6:2, 7:6.

W ćwierćfinale Tsitsipas zmierzy się z liderem męskiego rankingu Novakiem Djokovicem, który w czwartek pokonał Johna Isner 7:5, 6:3.

Wynik meczu 3 . rundy w Szanghaju:

Hubert Hurkacz - Stefanos Tsitsipas 5:7, 6:3, 6:7(5)