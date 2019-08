Do czterech razy sztuka. Hurkacz złamał piątego tenisistę świata

W środę w Kanadzie tenisistów nie oszczędzała pogoda. Hurkacz i Tsitsipas nie dość, że na swój mecz z powodu deszczu musieli poczekać ładnych parę godzin, to ich starcie przeniesiono na jeden z mniejszych kortów, gdzie brakowało systemu Hawk Eye. Jak się okazało, w kilku momentach miało to kluczowe znaczenie.

Udany debiut Hurkacza. Pokonał rewelację ostatnich tygodni Zwycięstwem i... czytaj dalej » Dla 22-letniego Polaka i rok młodszego Greka był to czwarty pojedynek. Wszystkie trzy wcześniejsze padały łupem piątej obecnie rakiety świata, ale z każdym kolejnym meczem Hurkacz był lepszy i sprawiał rywalowi coraz więcej kłopotów. W ubiegłorocznych Next Gen Finals w Mediolanie i lutowym spotkaniu w Marsylii Tsitsipas wygrywał gładko, w dwóch setach. W Dubaju do rozstrzygnięcia potrzebna była dodatkowa partia, aż w końcu w Montrealu Hurkacz dopiął swego.

Szybkie przełamania

Wrocławianin, głównie za sprawą błędów rywala, doskonale wszedł w mecz. Przełamanie zdobył już w trzecim gemie i w tym momencie Tsitsipas po raz pierwszy miał pretensje do sędziego. Przy break-poincie arbiter orzekł piłkę autową, a Grek nie miał możliwości sprawdzenia trafności jego decyzji. Jak się okazało, to jedno przełamanie wystarczyło, Polak miał na koncie seta (6:4).

Niestety dla Polaka jeden break w początkowej fazie wystarczył także do rozstrzygnięcia partii numer dwa. Tym razem przy pierwszej możliwej okazji to Tsitsipas odebrał rywalowi podanie i to on kontrolował sytuację. Tym razem 6:3 dla ateńczyka.

Grek był rozpędzony. Znów mógł rozpocząć seta od przełamania, ale pomylił się przy prostym zagraniu, które mogło dać mu przewagę. A Hurkacz? Polak zdołał przetrwać słabszy okres i do kontrataku przeszedł w najlepszym możliwym momencie. Odebrał przeciwnikowi podanie genialnym minięciem przy stanie 4:3. Później dostawił już tylko kropkę nad i przy własnym serwisie.

W 1/8 finału Hurkacz zmierzy się z Francuzem Gaelem Monfilsem i z pewnością nie stoi na straconej pozycji.

Pokonanie Tsitsipasa to jeden z najbardziej wartościowych wyników w karierze wrocławianina. Wyżej notowanym graczem, którego pokonał był tylko czwarty na świecie Austriak Dominik Thiem.

W środę wielki sukces odniosła też Iga Świątek. 18-letnia Polka pokonała w 3. rundzie turnieju w Toronto Karolinę Woźniacką.

Wynik meczu 3. rundy w Montrealu:

Stefanos Tsitsipas (5. ATP) - Hubert Hurkacz (48. ATP) 4:6, 6:3, 3:6