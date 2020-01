Hurkacz po horrorze z happy endem. "Wiedziałem, że muszę coś zmienić"

Do dramatycznych scen doszło podczas pierwszego dnia kwalifikacji do Australian Open. Po niemal dwóch godzinach rywalizacji Dalila Jakupović zaczęła się dusić. Wszystko z powodu niekorzystnych warunków powietrznych związanych z pożarami w Australii. Słowenka nie potrafiła kontynuować gry i poddała spotkanie. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Nietypowa sytuacja na korcie podczas kwalifikacji do Australian Open. Duck Hee Lee wziął w tiebreaku przerwę medyczną w meczu z Alessandro Giannessim ze względu na skurcz. Włoch skarżył się sędziemu mówiąc, że nie jest to wystarczający powód. Chwilę później przegrał spotkanie i odmówił podania sędziemu ręki.

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po awansie do drugiej rundy Australian Open. W pierwszym spotkaniu Polak pokonał Dennisa Novaka 6:7 (4-7), 1:6, 6:2, 6:3, 6:4. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie John Millman. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Wielkie przebudzenie Hurkacza w Melbourne. Przegrywał 0:2, ale awansował Nie był to łatwy... czytaj dalej » Rozstawiony z numerem 31. Polak był zdecydowanym faworytem wtorkowego pojedynku.

W spotkanie wszedł jednak źle i był ledwie o seta od rozczarowującej porażki. Na szczęście zdołał odwrócić losy starcia, a jak sam przyznał, kluczem do zwycięstwa było zwiększenie agresywności gry przy stanie 0:2.

Hurkacz: zacząłem nie najlepiej

- To był bardzo wymagający mecz. Zacząłem nie najlepiej, a Dennis grał bardzo dobrze. Wiedziałem, że muszę coś zmienić i udało mi się zagrać nieco agresywniej, co przyniosło efekt - mówił z szerokim uśmiechem.

A powodów do radości ma więcej. Hurkacz po raz pierwszy w karierze wygrał mecz, w którym przegrywał dwoma setami. Odniósł też pierwsze zwycięstwo w drabince głównej Australian Open, w której debiutował w ubiegłym roku.

Teraz Millman

Świętowania raczej nie będzie, bo już w środę kolejne wyzwanie. Tego dnia z Hurkaczem zagra reprezentant gospodarzy, 47. tenisista światowego rankingu John Millman.

Kolejny rywal docenia Hurkacza. "Kibice będą chcieli dla niego przychodzić" Były błędy i... czytaj dalej » - John to świetny zawodnik. Szczególnie tutaj w Australii gra fantastycznie. Super biega i walczy o każdą piłkę, więc będzie to ciekawy mecz - komplementował rywala wrocławianin.

Hurkacz mierzył się z Millmanem dotychczas dwa razy i za każdym razem lepszy był starszy o osiem lat starszy tenisista z antypodów. W trzeciej rundzie na zwycięzcę może czekać Roger Federer, który w swoim spotkaniu nie powinien mieć problemów z 41. w rankingu Filipem Krajinoviciem.

Środowy rywal doskonale zdaje sobie sprawę z umiejętności Hurkacza, czego dał wyraz po swoim zwycięstwie w pierwszej rundzie.

- W trzeciej rundzie byłoby miło spotkać się z Rogerem, ale nie mam złudzeń, że mecz z Hubertem będzie niesamowicie trudny. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by go pokonać. Chciałbym tutaj jeszcze zagrać z wielkimi tenisistami. Hurkacz to wielki gość. Robi ogromne postępy. Kibice będą chcieli przychodzić dla niego na kort i włączać telewizory - nie ma złudzeń Millman.

Hurkacz i Millman wyjdą na kort w środę i będzie to ostatni mecz dnia w Melbourne Arena.

Transmisje z wielkoszlemowego Australian Open w Eurosporcie 1 i Eurosporcie 2. Wszystkie spotkania na żywo w Eurosport Playerze.

Wyniki wtorkowych meczów 1. rundy mężczyzn:



Hubert Hurkacz (Polska, 31) - Dennis Novak (Austria) 6:7 (4-7), 1:6, 6:2, 6:3, 6:4

Rafael Nadal (Hiszpania, 1) - Hugo Dellien (Boliwia) 6:2, 6:3, 6:0

Marin Cilic (Chorwacja) - Corentin Moutet (Francja) 6:3, 6:2, 6:4

Diego Schwartzman (Argentyna, 14) - Lloyd Harris (RPA) 6:4, 6:2, 6:2

Tatsuma Ito (Japonia) - Prajnesh Gunneswaran (Indie) 6:4, 6:2, 7:5

Alejandro Davidovich Fokina (Hiszpania) - Norbert Gombos (Słowacja) 4:6, 6:4, 2:6, 6:3, 6:2

Benoit Paire (Francja, 21) - Cedrik-Marcel Stebe (Niemcy) 6:4, 3:6, 6:3, 6:7 (2-7), 6:0

John Millman (Australia) - Ugo Humbert (Francja) 7:6 (7-3), 6:3, 1:6, 7:5

Tommy Paul (USA) - Leonardo Mayer (Argentyna) 4:6, 6:4, 6:4, 6:4

Dominic Thiem (Austria, 5) - Adrian Mannarino (Francja) 6:3, 7:5, 6:2

Fabio Fognini (Włochy, 12) - Reilly Opelka (USA) 3:6, 6:7 (3-7), 6:4, 6:3, 7:6 (7-5)

Dusan Lajovic (Serbia, 24) - Kyle Edmund (W. Brytania) 7:6 (9-7), 6:3, 7:6 (7-4)

Karen Chaczanow (Rosja, 16) - Mario Vilella Martinez (Hiszpania) 4:6, 6:4, 7:6 (7-4), 6:3

Roberto Bautista Agut (Hiszpania, 9) - Feliciano Lopez (Hiszpania) 6:2, 6:2, 7:5

Milos Raonic (Kanada, 32) - Lorenzo Giustino (Włochy) 6:2, 6:1, 6:3

Jannik Sinner (Włochy) - Max Purcell (Australia) 7:6 (7-2), 6:2, 6:4

Cristian Garin (Chile) - Stefano Travaglia (Włochy) 6:4, 6:3, 6:4

Tennys Sandgren (USA) - Marco Trungelliti (Argentyna) 6:1, 6:4, 7:5