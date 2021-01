Drugi w karierze tytuł Huberta Hurkacza

Hubert Hurkacz toczył równy bój z Tennysem Sandgrenem w pierwszym secie, ale w kluczowym momencie dał się przełamać i przegrał go 5:7. Zobacz ostatnią piłkę z pierwszego seta. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W spotkaniu półfinałowym Hurkacz nie bez problemów uporał się z kwalifikantem Christianem Harrisonem. W ostatnim meczu turnieju czekał na niego 20-letni Korda, syn znakomitego przed laty czeskiego tenisisty Petra Kordy, triumfatora Australian Open z 1998 roku.

- Najważniejsze dla mnie, że jestem teraz znacznie bardziej konsekwentny na korcie. Kiedyś nie trafiałem piłek, które teraz uderzam. To wspaniale, że mogę grać takie mecze – mówił finałowy przeciwnik Polaka.

Dla Hurkacza był to drugi finał w jego karierze. W sierpniu 2019 roku wygrał w amerykańskim Winston-Salem.

Wygrana w dobrym stylu

Mecz z zawodnikiem, który trenuje m.in. pod okiem Andre Agassiego zaczął się dla Polaka w najgorszy możliwy sposób – od przełamania na konto rywala. Co więcej Hurkacz nie zdobył w pierwszym gemie nawet punktu. Na szczęście później zaczął się rozkręcać, grał coraz pewniej i przede wszystkim skutecznie.

Gdy polski tenisista przełamał na 3:3, po chwili poszedł za ciosem i wyszedł na prowadzenie. Do końca seta już go nie stracił – najpierw zanotował kolejne przełamanie, by spokojnie dokończyć dzieła i zwyciężyć 6:3, dzięki wykorzystaniu drugiej piłki setowej.

Druga partia była na początku zdecydowanie bardziej wyrównana, a obaj tenisiści wygrywali swoje podania. W końcu Hurkacz przełamał na 3:2. Dalej wrocławianin kontrolował wydarzenia na korcie. Wszystko zakończyło się wraz z pierwszą piłką meczową na 6:3.

Bez wielkich pieniędzy

Za triumf w Delray Beach 35. w rankingu ATP Hurkacz otrzymał 250 punktów oraz zarobił 31 tysięcy dolarów. Jego rywal wygrał niecałe 23 tysiące. Kwoty nie zachwycają, ale z powodu pandemii Covid-19 i braku publiczności na trybunach, obniżono pulę nagród. Jak wyliczył serwis Perfect Tennis, w efekcie Polak zarobił ponad 68 procent mniej w stosunku do ubiegłorocznego zwycięzcy Amerykanina Reilly'ego Opelki.

Turniej w Delray Beach to dla Hurkacza element przygotowań pod wielkoszlemowy Australian Open, które ma się rozpocząć 8 lutego w Melbourne. Transmisje w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Finał turnieju w Delray Beach

Hubert Hurkacz – Sebastian Korda 6:3, 6:2