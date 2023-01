Wielka szansa uciekła. Ćwierćfinał Australian Open nie dla Hurkacza

Fręch awansowała do 2. rundy kwalifikacji do Australian Open

Kordę, którego matka też grała zawodowo w tenisa, a siostra Nelly jest wziętą golfistką (tę dyscyplinę uprawia także najstarsza z rodzeństwa Jessica) i triumfowała m.in. w igrzyskach olimpijskich w Tokio, można uznać za jedno z tenisowych odkryć ostatnich dwóch sezonów. Jeszcze trzy lata temu plasował się w połowie trzeciej setki listy ATP, a teraz zajmuje 31. pozycję.



W 2021 wygrał jedyny turniej - w Parmie, a dodatkowo cztery razy przegrał finały zawodów ATP. m.in. na początku stycznia w Adelajdzie, gdzie w finale po trzysetowej walce uległ Novakowi Djokoviciowi.



Pierwszy z finałów przypadł na 2021 rok i zawody w Delray Beach, gdzie w decydującym pojedynku przegrał z... Hurkaczem. Była to dotychczas ich jedyna konfrontacja.



W Melbourne Amerykanin ma na rozkładzie m.in. ubiegłorocznego finalistę i byłego lidera rankingu tenisistów Rosjanina Daniiła Miedwiediewa, którego w piątek pokonał w trzech partiach, w tym dwóch kończonych w tie-breakach. Wszystko to mogło robić wrażenie, ale i Hurkacz w Melbourne robił już wielkie rzeczy. Wygrał dwie trudne pięciosetówki z Lorenzo Sonego i Denisem Shapovalovem, osiągając najlepszy w karierze wynik w Australian Open. Faworyta wskazać było nie sposób.

Korda szybko zaskoczony

W spotkanie zdecydowanie lepiej wszedł Polak. A właściwie należałoby powiedzieć, że zdecydowanie spokojniej, bo po łatwo utrzymanym podaniu dał po prostu mylić się przeciwnikowi. W efekcie na jego konto błyskawicznie trafiło przełamanie. Taka przewaga przy potędze serwisu Polaka okazała się wystarczająca, by triumfować w pierwszym secie. Jego przewaga tak naprawdę nie była zagrożona ani przez moment aż do końca partii, a dodatkowo błysnął kilkoma naprawdę świetnymi uderzeniami kończącymi. Zaczęło się znakomicie.

Jedno przełamanie Kordy

Początek drugiej partii wyglądał już inaczej. Bo inaczej grał Korda. Był zdecydowanie solidniejszy, po prostu lepszy. Amerykanin szybko, bo już w czwartym gemie, zapracował na dwie szanse na przełamanie. Kropki nad i nie postawił, bo z pola serwisowego na dobre rozstrzelał się Hurkacz. Sięgnął po najgroźniejszą broń dokładnie wtedy, kiedy jej potrzebował.

To było jednak stąpanie po cienkim lodzie, które trwało też przy kolejnym gemie serwisowym. I tym razem już podanie nie pomogło. Zdecydowały błędy forhendowe i było 2:4. Jak to często w męskim tenisie bywa, to było decydujące. Drugi set padł łupem Kordy w stosunku 6:3.

Od początku z tyłu

Partia numer trzy zaczęła się od nerwów. Hurkacz nie trafiał pierwszym podaniem i szybko znalazł się pod ścianą. Drugiego z brejkpointów obronił najbardziej efektownym w meczu bekhendowym minięciem po linii, ale za chwilę popełnił podwójny błąd serwisowym. Zapędził się do narożnika, z którego Korda już go nie wypuścił. Amerykanin miał przełamanie już po pierwszym gemie.

Gra Polaka się posypała, a błąd gonił błąd, również z serwisu. Znów dał się przełamać, a skuteczność trafień pierwszym serwisem po trzech gemach trzeciego seta ledwie przekraczała 20 procent. Z takim wskaźnikiem po prostu nie da się rywalizować na tym poziomie. Set był praktycznie stracony, trzeba było szukać lepszej dyspozycji już na kolejnego. Skończyło się 2:6, ale wcale nie to mogło martwić najbardziej. Polak coraz częściej chwytał się w okolicach brzucha czy żeber, sugerując, że ma jakiś problem.

Jeszcze jeden zwrot akcji

Wrocławianin przed czwartym setem zniknął na kilka minut w szatni. I wrócił odmieniony. Serwisem znów straszył, a w wymianach z głębi kortu ponownie potrafił zepchnąć Kordę do defensywy. Szansy na przełamanie w pierwszym gemie jeszcze nie wykorzystał. Zrobił to - przy trzeciej szansie - kilka minut później. Wszystko wyglądało dokładnie tak jak w secie trzecim. Tylko panowie zamienili się rolami. 4:1 to była fantastyczna zaliczka, by przedłużyć mecz do pięciu setów. Na tym Hurkacz nie chciał poprzestać. Przełamał raz jeszcze i zamknął seta wynikiem 6:1. Przed decydującą rozgrywką to Polak miał przewagę psychologiczną.

Gem za gem w piątym secie

Tu miejsca na najmniejszą pomyłkę już nie było, o czym obaj doskonale wiedzieli. Dlatego własne podanie było ich najwyższym priorytetem. Ani jeden, ani drugi nie zamierzał dopuścić rywala do choćby najmniejszej szansy na brejka. Do stanu 3:3 obaj dotarli suchą stopą.

Siódmy gem był widowiskowy. Korda szybko wyszedł na prowadzenie 40:0, po czym swój koncert rozpoczął Hurkacz. Polak uwijał się w obronie jak w ukropie, a do tego potrafił genialnie kontrować. Walka rozegrała się na przewagi, ale ostatecznie Amerykanin się obronił. Wyrównanie na 4:4 przyniosło nieco emocji, ale tylko do czasu. Przy stanie 30:30 Hurkacz posłał na drugą stronę siatki dwa wygrywające podania.

Gorąco zrobiło się przy stanie 4:5 i po dwóch błędach Polaka. Korda był dwie piłki od awansu. Wrocławianin to wytrzymał. Mógł odetchnąć, bo znów nie zawiódł go serwis. Było 5:5.

Za chwilę to Amerykanin się mylił i było 0:30. Na tym etapie to Hurkaczowi brakowało dwóch punktów do decydującego przełamania. Genialny return bekhendowy dał mu dwa brejkpointy, czyli małe piłki meczowe. Nie wykorzystał ich, Korda nie pękł i znów rozpoczęła się walka na przewagi. Wygrał ją Amerykanin, więc droga do zwycięstwa dla Hurkacza wiodła już tylko przez supertie-break. Doprowadził do niego bez kłopotu.

Wrocławianin decydującą rozgrywkę rozpoczął w sposób wymarzony, od małego przełamania, bo Korda umieścił forhend w siatce. Radość nie trwała długo, bo i on odpowiedział błędem. Huśtawka nastrój trwała w najlepsze, kiedy obaj jeszcze raz odebrali sobie po jednym podaniu (3:3).

Trzy kolejne piłki trafiły na konto Kordy, a wynik 3:6 wyglądał dla Hurkacza niezwykle niebezpiecznie. A co gorsza, dalej popełniał błędy. Przy 3:7 limit pomyłek wyczerpał, marginesu nie miał już żadnego. Jednego minibrejka odrobił już przy pierwszej okazji. Wynik 5:7 odebrał nieco komfortu Kordzie. I odebrał też pewność, bo kolejny błąd pozwolił Hurkaczowi wrócić do gry.

Polak wyrównał na 7:7, ale wtedy genialną akcję ofensywną przeprowadził Korda. Przeciwnik miał dwa serwisy, które mogły zakończyć mecz. Tak się stało. Po pięciu setach i niemal trzech godzinach 30 minutach Korda zwyciężył.

O miejsce w półfinale zagra z Rosjaninem Karenem Chaczanowem.

Hubert Hurkacz - Sebastian Korda 6:3, 3:6, 2:6, 6:1, 7:6(7).