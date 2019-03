Hurkacz przed meczem z Federerem: marzyłem o tym od dziecka

Szwajcar to zdobywca 20 tytułów wielkoszlemowych. Od czasu zwycięstwa w niedawnym turnieju w Dubaju nazywany jest "Mr. 100". Właśnie tyle turniejów wygrał łącznie w karierze.

Hurkacz nie ma na koncie jeszcze żadnego tytułu. Triumfował jedynie w zawodach niższej rangi. Już sam awans do ćwierćfinału zawodów w Indian Wells jest dla niego życiowym osiągnięciem, a przecież nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

W ćwierćfinale poprzeczka wędruje najwyżej, jak się da. Hurkaczowi przyjdzie się zmierzyć z pięciokrotnym zwycięzcą imprezy, finalistą z zeszłego roku Rogerem Federerem. - To było moje marzenie od małego dziecka - mówił Polak na konferencji po awansie do najlepszej ósemki turnieju. Dla Hurkacza będzie to pierwszy mecz w karierze ze Szwajcarem. Do tej pory mieli okazję tylko potrenować w Szanghaju.

- Gra na wielkich kortach, w wielkich turniejach i z wielkimi rywalami to najlepsze, co może spotkać tenisistę. Dla mnie pojedynek z Federerem będzie tym bardziej wyjątkowy, że dojdzie do niego tutaj w ćwierćfinale - cieszył się Hurkacz na okoliczność meczu z Federerem.

- On gra w wyjątkowy sposób. Zdecydowanie jest dla mnie inspiracją - podkreślił młody Polak.

Rekordowy ranking

Indian Wells ma rangę ATP World Tour Masters 1000. Wyższą mają tylko wielkie szlemy. Z tego też powodu Hurkacz od 1. rundy musiał stawiać czoła faworyzowanym rywalom. W Kalifornii odprawił już kolejno Donalda Younga, Lucasa Pouille'a, Keia Nishikoriego i Denisa Shapovalova. Trzej ostatni to już tenisiści z pierwszej trzydziestki rankingu, Japończyk jest nawet siódmą rakietą świata. Hurkacz przystępował do turnieju jako 67. tenisista w rankingu.

Już wiadomo, że najwyżej notowany polski tenisista poprawi swój życiowy ranking. Zwycięstwo z Federerem wywindowałoby go do pierwszej pięćdziesiątki najlepszych zawodników na świecie.