Emocjonujący mecz Hurkacza w Rotterdamie. Pierwszy taki triumf w karierze

Dla Hurkacza (10. ATP) wtorkowy mecz był pierwszym od przeszło trzech tygodni i wielkoszlemowego Australian Open. Na antypodach najwyżej notowany z Biało-Czerwonych dotarł do czwartej rundy, gdzie w pięciu setach przegrał z Amerykaninem Sebastianem Kordą.

Przełamanie na wagę seta

W Rotterdamie wrocławianin został rozstawiony z numerem piątym i już na inaugurację czekało go nie lada wyzwanie. Rywalem był bowiem Bautista-Agut (24. ATP), z którym nasz tenisista przegrał wszystkie trzy dotychczasowe spotkania.

W pierwszej partii obaj zawodnicy długo pewnie utrzymywali swoje podania. Dość powiedzieć, że aż do stanu 6:5 dla Polaka żaden z graczy nie miał ani jednego break pointa.

Sytuacja zmieniła się dopiero w 12. gemie, kiedy Hiszpan musiał bronić piłek setowych. Przy trzeciej świetnie przy siatce zachował się Hurkacz, który wygrał 7:5.

Niewykorzystane meczbole Hurkacza

Drugiego seta lepiej rozpoczął Bautista-Agut, który szybko przełamał rywala, wychodząc na prowadzenie 2:1. Odpowiedź nadeszła równie błyskawicznie, bo po chwili był już remis 2:2.

W dalszej fazie spotkania kibice byli świadkami podobnej sytuacji, co na jego początku. Obaj świetnie serwowali, a losy partii decydowały się dopiero w tie-breaku. W nim Hurkacz prowadził już 6-3, ale wtedy do głosu doszedł Hiszpan. Najpierw obronił trzy meczbole, a następnie triumfował 10-8 i doprowadził do wyrównania w setach.

Źródło: Getty Images Roberto Bautista-Agut doprowadził do remisu w starciu z Hubertem Hurkaczem

Hurkacz awansował

W trzecim secie przewaga dalej była po stronie podających. Ponownie obaj zawodnicy nie dawali sobie wielu szans na przełamanie, ale w siódmym gemie Polak bezbłędnie wykorzystał nieliczną z okazji, wychodząc na prowadzenie 4:3.

Wrocławianinowi do zwycięstwa wystarczyło dwukrotnie utrzymać własny serwis. I choć raz mu się to udało, to przy drugim podejściu podanie już go zawiodło, i był remis 5:5. Po kolejnych kilku minutach stało się jasne, że o tym, kto awansuje zadecyduje drugi tego dnia tie-break.

W kluczowym momencie lepiej spisał się Hurkacz, który wygrał 7-4. W następnej rundzie nasz tenisista zmierzy się z Bułgarem Grigorem Dimitrowem (28. ATP), który pokonał Rosjanina Asłana Karacewa (98. ATP) 6:1, 6:3.

Wynik meczu 1/16 finału turnieju ATP 500 w Rotterdamie:

Hubert Hurkacz (Polska, 5) - Roberto Bautista-Agut (Hiszpania) 7:5, 6:7 (7-9), 7:6 (7-4)