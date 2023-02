Hurkacz zagra o tytuł. O której i kiedy mecz Polaka?

26-letni wrocławianin w pierwszej rundzie miał tzw. wolny los. W drugiej (1/8 finału) wygrał ze Szwajcarem Leandro Riedim 4:6, 6:3, 6:2, a w ćwierćfinale stoczył zacięty bój ze Szwedem Mikaelem Ymerem. Pokonał go 6:3, 3:6, 7:6 (8-6), broniąc w tie-breaku piłkę meczową. W walce o awans do półfinału najwyżej rozstawiony Polak wygrał z Kazachem Aleksandrem Bublikiem 6:4, 7:6 (7-4).

W finale jego rywalem będzie 60. w światowy rankingu Bonzi, który w półfinale pokonał swojego rodaka Arthura Filsa 6:4, 6:4.



Into the finals on home ground



Bonzi takes down fellow Frenchman Fils in straight sets 6-4, 6-4 @open13#open13provencepic.twitter.com/uaRLHuF69h — ATP Tour (@atptour) February 25, 2023





Dla 26-latka będzie to drugi finał w karierze. W styczniu w Pune w Indiach przegrał z Holendrem Tallonem Griekspoorem.

Hubert Hurkacz - Benjamin Bonzi: kiedy i o której finał w Marsylii?

Finał z udziałem Hurkacza i Bonziego odbędzie odbędzie się w niedzielę 26 lutego. Początek o godzinie 14.00. Wynik i relacja na żywo w eurosport.pl.

Dla obu tenisistów będzie to pierwszy pojedynek w karierze w imprezie rangi ATP.



Make way for Marseille



Bonzi and Hurkacz will go head to head in the final tomorrow.@open13#open13provencepic.twitter.com/UjFmJZ7Pfi — ATP Tour (@atptour) February 25, 2023





Hurkacz stanie przed szansą wygrania szóstego turnieju w karierze. Pierwszy triumf zanotował w 2019 roku w Winston-Salem. W sezonie 2021 triumfował w Delray Beach, Miami i Metz, a w ubiegłym zwyciężył w Halle. Podopieczny trenera Craiga Boyntona ma na koncie jeden przegrany finał - w sierpniu 2022 w Montrealu.

W światowym rankingu Polak zajmuje 11. miejsce. Bez względu na wynik finału pozostanie na tej pozycji w poniedziałkowym notowaniu.



Wyniki półfinałów:

Hubert Hurkacz (Polska, 1) - Aleksander Bublik (Kazachstan) 6:4, 7:6 (7-4)

Benjamin Bonzi (Francja) - Arthur Fils (Francja) 6:4, 6:4