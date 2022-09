Mecz z Hurkaczem horrorem Federera. Właśnie wtedy pomyślał, że "to koniec"

07.07.2021 | Hubert Hurkacz pokonał w trzech setach tenisowego "Maestro" Rogera Federera 6:3, 7:6, 6:0 i awansował do półfinału Wimbledonu. - Syn potrafił pokazać bardzo dobry serwis i grę przy siatce, ale przede wszystkim nie pozwolił rozkręcić się rywalowi - analizował po meczu ojciec tenisisty Krzysztof Hurkacz, w "Faktach po Faktach" TVN24.

Zobacz, co powiedział Roger Federer podczas konferencji prasowej przed Laver Cup 2022.

Oglądaj Laver Cup 2022 w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Federer o pożegnalnym meczu. "Jestem zdenerwowany, ale naprawdę szczęśliwy" - Wszystko... czytaj dalej » - Ostatni set z Hurkaczem oznaczał jedną z najgorszych godzin w mojej karierze. Zdałem wtedy sobie sprawę, że nic już nie działa. To był koniec – powiedział Federer, który 28 czerwca 2021 roku był już po dwóch operacjach kolana.

Roger Federer: nie wiedziałem, jak mam kontynuować grę

- Skala rozczarowania była ogromna, jakbym miał w głowie fajerwerki. Nie wiedziałem już, jak mam kontynuować grę z tym moim kolanem – wyjaśnił "FedEx", który wcześniej wimbledoński turniej wygrywał ośmiokrotnie.

Po trwającym godzinę i 48 minut Szwajcar musiał przejść trzecią operację kolana.

Na niewiele się to zdało. Były numer jeden męskiego tenisa nie pozbył się już bólu. W zeszłym tygodniu publicznie poinformował o zakończeniu kariery. Jego ostatnim występem będzie pokazowy Laver Cup, zaplanowany w Londynie w dniach 23-25 września.

- Ostatnich kilka lat było prawdopodobnie jeszcze trudniejszych dla Mirki (żony Federera – red.) niż dla mnie. Żal mi jej. Myślę, że po mojej decyzji o zakończeniu występów poczuła ulgę – przyznał.

Oglądasz Wideo: Eurosport Roger Federer o swoim ostatnim występie w Laver Cup 2022

Pozostał mu tylko debel

Początkowo Roger nie wiedział, który z turniejów będzie jego ostatnim.

Laver Cup 2022 pod znakiem pożegnania Federera. Kiedy turniej i gdzie oglądać transmisje? W dniach 23-25... czytaj dalej » - Chodziło mi przede wszystkim o to, by ponownie zagrać przed publicznością. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że już nie stać mnie na grę w turnieju wielkoszlemowym. To musiało pozostać w sferze marzeń – wyjaśnił.

Jeszcze kilka tygodni temu "Maestro" realnie brał pod uwagę występ w październikowym turnieju ATP w rodzinnej Bazylei.

- Trenowanie wciąż sprawiało mi przyjemność. Sądziłem, że wystarczy to do występu w imprezie rangi ATP 250 lub 500. Okazało się jednak, że nawet to nie jest już możliwe – tłumaczył.

WIĘCEJ O LAVER CUP 2022 PRZECZYTASZ TUTAJ >>>

Nierealny okazał się także występ w Laver Cup w grze pojedynczej. Marzeniem Federera pozostaje zakończenie kariery meczem deblowym u boku wieloletniego rywala Rafaela Nadala.

- Prawdopodobnie zagram w Londynie w piątek wieczorem w deblu. To wszystko – poinformował. – Denerwuję się, ponieważ nie grałem tak długo. Mam nadzieję, że wciąż będę w stanie konkurować na korcie – dodał.

Oglądasz Wideo: Eurosport Federer i Nadal zagrali razem w deblu w Laver Cup 2017

Transmisje z Laver Cup w Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze.