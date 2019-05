Hubert Hurkacz podbija Madryt. W znakomitym stylu wyeliminował Pouille

Hurkacz pokonał De Minaura i awansował do czołowej "50" Hubert Hurkacz... czytaj dalej » Dla Hurkacza to był już czwarty mecz w hiszpańskiej stolicy. Turniej ma rangę ATP Masters 1000 i z tego powodu nawet wysokie, bo 52. miejsce w rankingu nie dawało Polakowi bezpośredniej gry w głównej drabince.

Niespodziewanie zagrał z Francuzem

Wrocławianin musiał przebijać się przez dwie rundy kwalifikacji. Wyeliminował w nich pewnie dwóch Hiszpanów: Marcela Granollersa (110. ATP) 6:0, 6:2 i Roberto Carballesa Baenę (86. ATP) 6:4, 6:4.

W pierwszej rundzie we wtorek 22-latek zmierzył się ze znakomitym Australijczykiem Aleksem de Minaurem (27. ATP). Hurkacz nie przestraszył się wyżej notowanego rywala. Pokonał 20-latka 6:3, 6:4. W tym starciu znów świetnie funkcjonował serwis wrocławianina.

Tak samo było dzień później. Polak zmierzył się z Lucasem Pouille’m. To, że zagrał z Francuzem było niespodzianką. Przeciwnik pokonał bowiem w pierwszej rundzie faworyzowanego Chorwata Bornę Coricia (15. ATP).

Od początku widać było, że Hurkacz na drugim największym korcie w Madrycie czuje się pewnie. Mimo że w tej imprezie występuje po raz pierwszy w karierze, od pierwszej piłki prezentował się świetnie. Bez trudu utrzymywał podanie.

W 12. gemie przełamał rywala. Wykorzystał pierwszą piłkę setową. Return Polaka trafił w linię, a zaskoczony rywal nie był w stanie odpowiednio zareagować i z forhendu zagrał w taśmę.

Hurkacz idealnie rozpoczął drugą partię. Pewnie wygrał podanie, a potem przy serwisie przeciwnika slajsowanymi jednoręcznymi bekhendami pod siatką odbierał mu nadzieje. Przełamał go po raz drugi i wygrał tym samym czwarty gem z rzędu.



Hubert Hurkacz is dialed in at the #MMOpen



The Polish qualifier defeats Lucas Pouille 7-5 6-1 to move into R3. pic.twitter.com/SINvpH6NDr — Tennis TV (@TennisTV) 8 maja 2019





Kolejny gem był niezwykle wyrównany. Pouille miał nawet szansę na przełamanie. Nasz tenisista fantastycznie jednak serwował w kluczowych momentach. Potem jeszcze raz zanotował brejka. Zwyciężył w tej odsłonie 6:1, a cały mecz po zaledwie niespełna 70 minutach. W całym pojedynku Polak wygrał 86 procent punktów po trafionym pierwszym serwisie.

W trzeciej rundzie Polak może się spotkać z kończącym w tym turnieju karierę Davidem Ferrerem. Hiszpan musi jednak w środę wieczorem pokonać Aleksandra Zvereva z Niemiec.

2. runda, ATP Masters 1000 w Madrycie:

Hubert Hurkacz – Lucas Pouille 7:5, 6:1