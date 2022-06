Zaskakujące słowa Hurkacza. Swoją taktykę uzależnił od wskazań zegara

Wielki sukces Hurkacza. Zrewanżował się wyżej notowanemu rywalowi Hubert Hurkacz... czytaj dalej » Kibice zgromadzeni na OWL Arena w niemieckim Halle nie doczekali się choćby jednego przełamania. Górą w obu tie-breakach był wrocławianin, dzięki czemu awansował do swojego trzeciego półfinału w obecnym sezonie.

Hubert Hurkacz o taktyce returnowania

- Nie miałem najmniejszych szans na skuteczny return. W połowie drugiego seta za każdym razem źle odgadywałem kierunek serwisu. Pojawił się inny pomysł. Gdy zegar odliczający sekundy do wznowienia gry wskazywał parzystą liczbę, szedłem w ciemno w lewą stronę. Gdy pokazywał nieparzystą, szedłem w prawo. Tak wyglądała moja taktyka returnowania - śmiał się po meczu Hurkacz.

W decydujących momentach pierwszego i drugiego seta zaimponował jednak psychiką, utrzymując najwyższy możliwy poziom gry. Tego samego nie można było powiedzieć o rywalu.

Augerowi-Aliassime'owi nie pomógł fakt, że zanotował 15 uderzeń wygrywających więcej. Co z tego, że po swoim pierwszym serwisie wygrał aż 89 proc. wymian, jeśli w kluczowych piłkach musiał polegać przede wszystkim na swoim drugim podaniu.

Zapytany o to, co dziś lepiej wychodziło mu niż rywalowi, Hurkacz odpowiedział: - Prawdopodobnie nic. Felix naprawdę grał dobrze, w pierwszym secie miał więcej szans ode mnie. Ja czułem się pewnie przy moim serwisie. Choć nie był on na moim najwyższym poziomie i tak nie pozwalałem się przełamać. Nie miałem z kolei szans na skuteczny return przy jego potężnym podaniu. Starałem się tylko dotrwać do tie-breaka.



Last semi-finalist in Halle @HubertHurkacz wins the battle against Auger Aliassime 7-6, 7-6 to face Kyrgios in the next round! @ATPHalle#TWO22pic.twitter.com/f2HsFqAuhS — ATP Tour (@atptour) June 17, 2022

Hubert Hurkacz - Nick Kyrgios w półfinale

W półfinale rywalem Polaka będzie Australijczyk Nick Kyrgios. W tym roku obaj jeszcze nie wygrali turnieju w cyklu ATP. Żaden z nich nigdy nie zwyciężył też w imprezie na kortach trawiastych.

- Nick to wspaniały gracz. Ma niesamowite ręce i świetny serwis. To będzie piekielnie trudny mecz. Muszę utrzymywać swoje podanie i wykorzystać jedną lub dwie nadarzające się szanse - przyznał Hurkacz.



@pablocarreno91 got a smile of approval from Kyrgios after this one @ATPHalle#TWO22pic.twitter.com/QaCS2srCz4 — ATP Tour (@atptour) June 17, 2022

Ich półfinał w Halle zaplanowano na sobotę. Będzie to drugi mecz dnia na korcie centralnym. O 14.30, w pierwszym półfinale, zmierzy się Rosjanin Daniił Miedwiediew z Niemcem Oscarem Otte.