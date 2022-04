Hurkacz przenosi się na mączkę. Kiedy kolejny turniej?

Hubert Hurkacz przegrał w dwóch setach 6:7(5), 4:6 z Andriejem Rublowem w czwartej rundzie turnieju ATP w Indian Wells. Dla wrocławianina była to druga porażka z tym rywalem w ciągu kilkunastu dni.

Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP w Monte Carlo

Na Florydzie Hurkacz bronił tytułu. W drodze do półfinału Polak wyeliminował m.in. wicelidera rankingu Daniiła Miedwiediewa, jednak na występ w finale nie pozwolił mu późniejszy triumfator Hiszpan Carlos Alcaraz.

To, czego wrocławianinowi nie udało się zrobić w grze pojedynczej, udało w deblu. W Miami razem z Amerykaninem Johnem Isnerem nie mieli sobie równych. W drodze do finału wyeliminowali trzy deble mające w dorobku tytuł wielkoszlemowy, a w decydującym starciu pokonali rozstawioną z numerem szóstym parę holendersko-brytyjską Wesley Koolhof, Neal Skupski 7:6 (7-5), 6:4.

Z Miami do Monte Carlo

Po intensywnych dniach na Florydzie Hurkacz nie zamierza długo odpoczywać. Z Miami przenosi się do swojej siedziby w Monte Carlo, gdzie lada dzień rozpocznie przygotowania do kolejnego turnieju rangi Masters 1000. Imprezą w Monako rozpocznie sezon na kortach ziemnych.

Przy okazji będzie chciał się zrewanżować za średnio udany występ przed rokiem. Zakończył go na drugiej rundzie po porażce 4:6, 1:6 z Brytyjczykiem Danielem Evansem (nr 33).

W turnieju, który odbędzie się w dniach 10-17 kwietnia, weźmie też udział Novak Djoković, dla którego będzie to dopiero drugi start w tym sezonie (w lutym odpadł w ćwierćfinale imprezy ATP 500 w Dubaju). W Australian Open, oraz turniejach w Indian Wells i Miami Serba zabrakło z powodu braku szczepienia przeciwko COVID-19. Wiadomo, że nie wystąpi natomiast kontuzjowany obecnie król mączki Rafael Nadal.

Trzy turnieje przed French Open?

A co dalej, jeśli chodzi o Hurkacza? Po zakończeniu turnieju w Monte Carlo wrocławianin poleci do Hiszpanii. 25-latek jest zgłoszony do imprezy ATP 500, zaplanowanej w Barcelonie w dniach 16-24 kwietnia. Maj ma rozpocząć od rywalizacji w prestiżowym turnieju w Madrycie, który będzie dla niego ostatnim sprawdzianem przed wielkoszlemowym Rolandem Garrosem (22 maja - 5 czerwca).