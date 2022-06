Hurkacz cieszy się z sukcesów Świątek. "Teraz nie widać dla niej rywalki"

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka od razu po meczu 4. rundy RG.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek na gorąco po awansie do półfinału Roland Garros.

Liderka światowego rankingu podołała presji i jak przeszła przez paryski turniej jak burza. W finale Polka pokonała rozstawioną z numerem 18. Amerykankę Cori Gauff 6:1, 6:3.

Hurkacz o sukcesach Świątek

Niebywałe zagranie Hurkacza drugą najlepszą akcją Rolanda Garrosa To było do... czytaj dalej » Hurkacz przegrał w czwartej rundzie turnieju z późniejszym finalistą Norwegiem Casperem Ruudem. Był to jednak jego najlepszy występ w Roland Garros w historii. Światek po raz drugi wygrała w Paryżu.

- Nie chciałem jej zawracać gitary, na pewno ma dużo rzeczy teraz do roboty - zażartował Hurkacz. - Ale wysłałem jej gratulacje. To, co zrobiła, jest naprawdę niesamowite. Wszystko co robi dalej na korcie. Fantastycznie się cieszę z jej sukcesów - zapewnił.

Czy zdaniem wrocławianina Iga Świątek ma teraz z kim przegrać?

- Każdy mecz w jakimś stopniu jest trudny. Nie zawsze wychodzi się na kort w idealnej formie. Jeżeli ona będzie miała słabszy dzień, a ktoś będzie zagra niesamowicie, to wtedy Iga może przegrać. Liczę, że jeszcze przez długie mecze będzie grała fantastycznie - zaznaczył.

Oglądasz Wideo: tvn24 Hurkacz: nie widać rywalki dla Igi

- Teraz na pewno nie widać dla niej rywalki, ale oczywiście wszyscy trenują, stają się coraz lepsi. Mam nadzieję, że nie za szybko pojawi się ktoś lepszy. (…) Dla kibiców jest dobrze, jak są zacięte widowiska, ale z perspektywy zawodnika nie jest źle, kiedy się cały czas wygrywa - przekonywał.

Po raz 14 w Paryżu triumfował w tym roku słynny Hiszpan Rafa Nadal.

- Jego statystyki na Roland Garros są niewiarygodne - ocenił Hurkacz - To, ile meczów tam wygrał. Przegrał ze dwa czy trzy spotkania, a zwyciężył ponad sto razy. Naprawdę jest to coś niesamowitego, że ktoś kiedykolwiek to osiągnął. Każdy walczy na korcie, ale Rafa z trudnych momentów, przez swoje doświadczenie i ogromną wolę walki, daje sobie częściej radę, niż inni - podsumował polski tenisista.

Oglądasz Hurkacz o zwycięstwie Nadala