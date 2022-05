Hurkacz odpadł w ćwierćfinale. Djoković znów okazał się za mocny

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ HUBERT HURKACZ - NOVAK DJOKOVIĆ W EUROSPORT.PL

Do piątkowego meczu w stolicy Hiszpanii Hurkacz mierzył się z Djokoviciem trzykrotnie i trzy razy przegrał. Serb pokonał Polaka w dwóch wielkoszlemowych imprezach w 2019 roku - w pierwszej rundzie French Open i w trzeciej Wimbledonu. Natomiast w roku 2021 lider światowego rankingu okazał się lepszy w półfinale turnieju w Paryżu, gdzie wygrał dopiero po tie-breaku w trzecim secie.

Hubert Hurkacz spędził na korcie długie godziny

Ten mecz elektryzuje całą Hiszpanię. Nadal bólu już się nie pozbędzie Rafael Nadal po... czytaj dalej » W drodze do ćwierćfinału w Madrycie Hurkacz pokonał Boliwijczyka Hugo Delliena 7:5, 6:7 (11-13), 6:3, Hiszpana Alejandro Davidovicha Fokinę 6:4, 4:6, 7:6 (7-5) oraz Serba Dusana Lajovica 7:5, 6:3. Łącznie w tych meczach na korcie spędził siedem godzin, a do tego dochodzą spotkanie deblowe, w których z sukcesami gra w parze z Amerykaninem Johnem Isnerem. W grze podwójnej także jest w ćwierćfinale (mecz w piątek po pojedynku z Djokoviciem).



Znacznie mniej wysiłku dotarcie do 1/4 finału kosztowało Djokovica, dla którego ten sezon jest szczególny. Z powodu braku szczepienia przeciw COVID-19 nie mógł wystąpić między innymi w Australian Open i dotychczas nie powiększył kolekcji 86 tytułów w singlu.



W Madrycie Serb triumfował trzykrotnie (2011, 2016, 2019). W obecnej edycji, jako najwyżej rozstawiony, w pierwszej rundzie miał "wolny los". W drugiej w niespełna półtorej godziny odprawił Francuza Gaela Monfilsa 6:3, 6:2, a w trzeciej ponownie nie musiał wychodzić na kort, gdyż z powodu choroby do meczu nie przystąpił Brytyjczyk Andy Murray.

Novak Djoković narzucił tempo gry

Djoković od początku narzucił swoje tempo gry. Już w drugim gemie przełamał serwis Polaka, wykorzystując break pointa przy stanie 40:30. Hurkacz tylko bezradnie rozłożył ręce, gdy wyrzucił piłkę po długiej wymianie. Było 2:0. Za moment Serb prowadził 3:0.

Hurkacz wygrał w końcu gema po tym, jak lepiej zaczęło funkcjonować jego podanie, ale nie potrafił przełamać serwisu ofensywnie grającego Djokovicia. Stąd wynik 6:3 w pierwszym secie.

Źródło: Getty Images Hubert Hurkacz w akcji

Na otwarcie drugiej partii Hurkacz musiał bronić break pointa. Udało się po efektownym skrócie, następnie wygrał dwie kolejne akcje i było 1:0. Walka gem za gem trwała do stanu 2:2. Polak popełniał błędy, a Serb wykorzystał drugiego break pointa.

Djoković wyszedł na prowadzenie 3:2. Przełamanie - podobnie jak w pierwszym secie - okazało się kluczowe. Hurkacz nie potrafił zrewanżować się tym samym, a rozpędzony Serb, przy serwisie Polaka, wypracował nawet dwie piłki meczowe. Nie wykorzystał ich, ale wszystko miał w swoich rękach. Prowadził 5:4 i podawał.

Błyskawicznie zrobiło się 40:0, potem 40:15, po czym Djoković zdobył decydujący punkt. 6:4.

Mecz trwał godzinę i 21 minut.

Hubert Hurkacz awansuje w rankingu ATP

Rywalem Djokovicia w półfinale będzie lepszy z pary Rafael Nadal - Carlos Alcaraz.

Hurkacz, docierając do ćwierćfinału, zapewnił sobie awans w rankingu ATP z 14. na 12. pozycję.

Wynik ćwierćfinału turnieju ATP Masters 1000 w Madrycie:

Hubert Hurkacz (Polska, 12) - Novak Djoković (Serbia, 1) 3:6, 4:6