Zacięta walka Hurkacza z Djokoviciem w drugim secie. Stawką półfinał w Dubaju

Hurkacz pokonał Ymera i awansował do półfinału turnieju w...

Jest coś, czego brakuje w kolekcji Djokovicia. "Staram się wysoko zawieszać poprzeczkę" Novak Djoković... czytaj dalej » Hurkacz, 11. obecnie tenisista rankingu ATP, na Bliski Wschód przyjechał podbudowany. W ubiegłym tygodniu znakomicie wywiązał się z roli faworyta turnieju w Marsylii, gdzie sięgnął po szósty w karierze tytuł.

Dla Serba z kolei impreza w Dubaju jest pierwszą od zwycięstwa w styczniowym Australian Open.

Obaj zdążyli już wyeliminować po dwóch rywali, ale i jeden, i drugi musiał się namęczyć. Serb na otwarcie stracił seta z Czechem Tomasem Machacem, a Polak z Rosjaninem Aleksandrem Szewczenką. W spotkaniach numer dwa wygrywali już dużo pewniej.

W czwartek bezapelacyjnym faworytem był Djoković. I nie tylko ze względu na oszałamiającą listę sukcesów, ale również dlatego, że wygrał wszystkie cztery dotychczasowe starcia z Hurkaczem. Wrocławianin najbliżej niespodzianki był w 2021 roku w Paryżu, kiedy o losach meczu decydował tie-break trzeciego seta.

Jedno przełamanie wystarczyło Djokoviciowi

Ćwierćfinałowe starcie od podania rozpoczął Djoković. I zrobił to świetnie. Choć Hurkacz uwijał się w obronie, jak tylko mógł, to Serb oddał mu tylko jedną akcję. Punktował przy siatce, smeczem czy bezpośrednio serwisem.

Odpowiedź była równie efektowna. Polak raził serwisem i nie pozwolił Djokoviciowi nawet pomyśleć o przełamaniu.

Kontuzje nie oszczędzają Alcaraza. W Acapulco muszą obejść się smakiem Wicelider... czytaj dalej » Drugi gem przy podaniu lidera rankingu ATP rozpoczął się po myśli Hurkacza, który wygrał długą, efektowną wymianę. Tyle że faworyt na więcej nie pozwolił i znów pewnie i dość szybko wrócił na prowadzenie.

Za chwilę rozpoczęły się problemy wrocławianina. Nieudany wolej i dwa błędy z głębi kortu sprawiły, że rywal miał aż trzy okazje na pierwsze w meczu przełamanie. Pierwszej nie wykorzystał. Drugiej też nie, bo Hurkacz zagrał akcję-marzenie, w której odbijał nawet hot dogiem (między nogami tyłem do siatki). Djokoviciowi została ostatnia szansa i jej z rąk już nie wypuścił - kątowa gra dała mu zwycięstwo w gemie. Było 1:3, a niedługo później 1:4, bo Serb ponownie potwierdził dominację przy serwisie.

Djoković miał komfortową przewagę i z wielkim spokojem zbliżał się do zwycięskiego zamknięcia seta (5:2). Wygrał go ostatecznie 6:3. Hurkacz w końcówce partii zagrał kilka naprawdę efektownych akcji, ale w najważniejszych momentach punktował Serb. Faworyt robił swoje i był w połowie drogi do półfinału.

Pilnowali własnych podań

Pierwszy set toczył się w bardzo dobrym tempie i tak też zaczął się drugi. Hurkacz i Djoković przy własnych podaniach zagrali prawdopodobnie najlepsze gemy w meczu i błysnęli bardzo efektownymi winnerami. Zresztą tak samo było kilka minut później i szybko zrobiło się 2:2.

Na tym etapie spotkania Polak i Serb wyraźnie postawili na koncentrację na własnych gemach serwisowych. Momentów zagrożenia nie było żadnych. Kiedy zrobiło się 4:4, można było powoli zacząć myśleć o tie-breaku.

Ciekawie zrobiło się przy prowadzeniu Hurkacza 5:4. Atomowy forhend pod linię Polaka dał mu prowadzenie 30:0 przy podaniu rywala i pojawiła się pierwsza, mała szansa. Niestety, kolejne piłki Djoković zagrał po prostu fenomenalnie i w wielkim stylu się obronił.