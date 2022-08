Hubert Hurkacz w wielkim stylu awansował do półfinału w Montrealu

TAK RELACJONOWALIŚMY NA ŻYWO MECZ HURKACZA Z KYRGIOSEM Smutne wyznanie Kyrgiosa. "Mama jest w szpitalu, z ojcem nie jest najlepiej" Nick Kyrgios,... czytaj dalej »

Był to drugi pojedynek 25-letniego wrocławianina z dwa lata starszym zawodnikiem z Canberry, którego ojciec pochodzi z Grecji, a matka z Malezji. W czerwcu na trawie w Halle po trzysetowym spotkaniu górą również był Hurkacz, który później triumfował w całej imprezie.

Podopieczny amerykańskiego trenera Craiga Boyntona rozpoczął rywalizację w Montrealu od pokonania w 2. rundzie Fina Emila Ruusuvuoriego, rewanżując mu się za niedawną porażkę w Waszyngtonie. W kolejnej fazie Polak po bardzo zaciętym meczu wygrał z Hiszpanem Albertem Ramosem-Vinolasem.

Kyrgios z uwagi na niższą pozycję zajmowaną w światowym rankingu musiał rozpocząć zmagania już od 1. rundy. Finalista tegorocznego Wimbledonu w Montrealu wyeliminował m.in. prowadzącego w zestawieniu ATP Rosjanina Daniiła Miedwiediewa.

W 2016 roku tenisista z Canberry był 13. na świecie, ale później znacznie obniżył loty. Na początku tego sezonu był klasyfikowany nawet na 137. miejscu. W ostatnim notowaniu rankingu ATP znajdował się już aż 100 miejsc wyżej. Dokonał tego dzięki świetnym wynikom. W trwającej kampanii dotarł do trzech półfinałów (Houston, Stuttgart, Halle) oraz triumfował w Waszyngtonie. Był to jego siódmy tytuł singlowy w zawodach ATP, a pierwszy od 2019 roku. Zagrał też we wspomnianym finale Wimbledonu, przegranym z Serbem Novakiem Djokoviciem. Po wielkoszlemowej imprezie w Londynie zaliczył dziewięć kolejnych zwycięstw, a jego serię zdołał przerwać dopiero Hurkacz.

Cios za cios

Piątkowa potyczka Australijczyka z Polakiem zapowiadała się fascynująco i pod tym względem z pewnością nie zawiodła oczekiwań kibiców. Zadbali o to obaj zawodnicy, imponując efektownymi zagraniami oraz dynamicznym serwisem. Tylko w pierwszym secie zobaczyliśmy aż 10 asów w wykonaniu Kyrgiosa i 8 ze strony Hurkacza. Nie zabrakło też zaciętej walki przy siatce.

Choć do rozstrzygnięcia tej części meczu potrzebny był tie-break, to gra toczyła się bardzo szybko i płynnie. W pierwszej odsłonie obaj tenisiści mieli tylko po jednej szansie na przełamanie podania rywala, ale żadna z tych prób nie przyniosła powodzenia. Z kolei przy wyniku 6:6 wrocławianin szybko zaliczył mini breaka i nie wypuścił już tej zaliczki z rąk. Wykorzystał drugą piłkę setową, znów przy serwisie Australijczyka, wygrywając w tie-breaku 7-4 po zaledwie 39 minutach gry.



Rapid reactions for a rapid match @HubertHurkacz took the opening set 7-6(4) in just 39 minutes It just keeps getting better...@OBNmontreal#OBN22pic.twitter.com/cfIAVudovu — ATP Tour (@atptour) August 12, 2022





Na początku drugiej partii nasz tenisista został wystawiony na trudniejszą próbę. 10. zawodnik rankingu ATP już w swoim pierwszym gemie serwisowym przegrywał 0:40. Mimo takiej sytuacji wrocławianin nie pozwolił przeciwnikowi na wykorzystanie żadnego z trzech break pointów i wyszedł z opresji obronną ręką. Chwilę później to Hurkacz miał dwie okazje do przełamania, a w gemie czwartym ponownie musiał się przed nimi bronić. Obaj gracze wytrzymali jednak presję, utrzymując swój serwis i o wyniku seta ponownie zadecydował dopiero tie-break. Tym razem to Australijczyk okazał się w nim minimalnie lepszy, zwyciężając 7-5.



Double no way! @NickKyrgios can't believe his luck to close out a thrilling second set 7-6(5).@OBNmontreal#OBN22pic.twitter.com/Ry6MNWLKZK — ATP Tour (@atptour) August 12, 2022

Po dwóch tak zaciętych setach spodziewaliśmy się powtórki w decydującej odsłonie. Hurkacz wzniósł się w niej jednak na wyższy poziom i nie dał najmniejszych szans rywalowi, triumfując pewnie 6:1. W całym spotkaniu nasz reprezentant zaserwował aż 20 asów, przy zaledwie dwóch podwójnych błędach serwisowych. Popełnił 13 niewymuszonych błędów przy 24 Kyrgiosa.

W półfinale polski tenisista zmierzy się z lepszym z pary Casper Ruud - Felix Auger-Aliassime. Po drugiej stronie drabinki w ćwierćfinałach rywalizują Pablo Carreno Busta z Jackiem Draperem oraz Dan Evans z Tommym Paulem. Półfinały zaplanowane są na sobotę.