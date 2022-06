Hubert Hurkacz awansował do półfinału debla w Stuttgarcie

Rozstawieni z numerem trzecim Polak i Chorwat wygrali wcześniej w Stuttgarcie z Jamajczykiem Dustinem Brownem i Amerykaninem Evanem Kingiem 6:3, 6:4. Iga Świątek zmienia korty. "Trawa powinna być dla niej trudniejsza" Iga Świątek... czytaj dalej »

Hurkacz w czwartek w singlu

Tenisista z Wrocławia startuje z "trójką" również w singlu, ale jeszcze nie rozegrał żadnego meczu. W pierwszej rundzie miał wolny los, natomiast w drugiej ma zagrać w czwartek z Węgrem Martonem Fucsovicsem.

Hurkacz zajmuje w rankingu ATP 13. miejsce, a Fucsovics - 55., ale w bezpośredniej rywalizacji lepszy jest Węgier, który wygrał ich jedyny pojedynek w cyklu ATP - w 2018 roku w Cincinnati.

Wynik meczu 2. rundy debla (1/4 finału):

Hubert Hurkacz, Mate Pavić (Polska, Chorwacja, 3) - Stefanos Tsitsipas, Petros Tsitsipas (Grecja) 4:6, 7:6 (7-3), 10-5.