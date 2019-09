Francuzi zepsuli wrzesień Hurkaczowi

Porażka Linette w pierwszej rundzie w Pekinie Magda Linette... czytaj dalej » Od triumfu w Winston-Salem Open Hurkacz nie może wygrać meczu w zawodowym cyklu. W pierwszej rundzie US Open lepszy od niego w pięciu setach okazał się Jeremy Chardy, a w Metz w dwóch Gregoire Barrere. W stolicy Japonii wrocławianin po raz trzeci nie dał rady pokonać tenisisty z Francji.

Pojedyncze breaki

W obu setach Polak pozwolił przełamać się po jednym razie i były to breaki w jego ostatnich gemach serwisowych (odpowiednio na 4:6 i 3:5).

Pouille serwował świetnie, w efekcie czego jedyną szansę na przełamanie Hurkacz miał dopiero w ostatnim gemie meczu. Niestety nie wykorzystał jej, a chwilę później Francuz mógł cieszyć się ze zwycięstwa. W trwającym godzinę i 14 minut spotkaniu Polak bronił ośmiu break pointów, z których sześć przypadło na drugą partię.

Otoczony Francuzami

W Tokio 22-latek wystąpi jeszcze w grze podwójnej w parze z Francuzem Benoitem Paire'em. Ich pierwszymi rywalami będą inni Trójkolorowi - Nicolas Mahut i Edouard Roger-Vasselin, rozstawieni w turnieju z numerem dwa.



Tokyo's a go for @la_pouille



The Frenchman defeats Hubert Hurkacz 6-4 6-3 to reach the second round at #rakutenopenpic.twitter.com/v0Ob3MuhP0 — Tennis TV (@TennisTV) 30 September 2019





Wynik meczu 1. rundy:

Lucas Pouille (Francja, 5) - Hubert Hurkacz (Polska) 6:4, 6:3.