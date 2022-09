Włoch zmorą Hurkacza. Polak nie obroni tytułu w Metz

Zobacz, co powiedział Jakub Rogalski, fizjoterapeuta Huberta Hurkacza, o formie Polaka na US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

To już jest koniec przygody Huberta Hurkacza z wielkoszlemowym US Open. Polak czwarty raz przegrywa w drugiej rundzie turnieju.

Rozstawiony z dwójką wrocławianin na początek turnieju w Lotaryngii rozprawił się z Austriakiem Dominikiem Thiemem, a w ćwierćfinale nie miał najmniejszych problemów z reprezentantem gospodarzy Arthurem Rinderknechem.

Do obrony tytułu pozostały zatem tylko dwa kroki. Ten pierwszy przyszło mu postawić w sobotę, kiedy po drugiej stronie stanął turyńczyk Sonego. Choć Włoch jest graczem zdecydowanie niżej notowanym od Polaka, to doskonale wie, jak z nim wygrywać. Z pięciu bezpośrednich pojedynków w trzech był górą, ale ostatnie takie spotkanie miało miejsce dość dawno, bo jesienią 2020 roku.

Tym razem Hurkacz był zdecydowanym faworytem, ale z tej roli nie zdołał się wywiązać.

Emocje dopiero w tie-breaku

Sobotnie starcie było typowym dla zawodników świetnie serwujących. Od samego początku i Hurkacz, i Sonego bardzo pilnowali własnych podań i na nich oparli grę. Jak na lekarstwo było długich wymian, wskutek czego przez całą partię żaden z tenisistów nie miał okazji do przełamania.

Wawrinka jak za dawnych lat. Wyeliminował niedawnego lidera rankingu Rosjanin Daniił... czytaj dalej » Wszystko zmierzało do tie-breaka i ostatecznie po 45 minutach gry był on potrzebny.

Lepiej wszedł w niego Polak, który w pierwszej akcji rewelacyjnie się bronił i zmusił w końcu Sonego do błędu wolejowego. Hurkacz miał przewagę miniprzełamania, co ustawiło go w dobrej sytuacji.

Niestety, już w następnej akcji to Włoch błysnął grą w defensywie i błyskawicznie wyrównał. Co gorsza, za chwilę Polak zepsuł piłkę przy siatce i teraz to on musiał gonić. Dogonił błyskawicznie, bo skrót Sonego wylądował w siatce. Obraz gry był zatem przedziwny, bo po 12 gemach z pełną dominacją serwujących tie-break rozpoczął się od czterech kolejnych minibreaków.

Kluczowa dla losów seta okazała się wygrana przez Sonego akcja przy siatce, po której wyszedł na prowadzenie 6:4. Kropkę nad i postawił przy pierwszej okazji przy własnym podaniu.

Kosztowna chwila słabości

Set numer dwa początkowo miał identyczny przebieg jak ten pierwszy. Ale tylko do czasu, bo przy stanie 3:3 Hurkacz zaczął się mylić na potęgę. Po niemal półtorej godzinie gry pojawiły się pierwsze w meczu breakpointy i Sonego tej okazji już nie wypuścił.

Włoch bez większych problemów utrzymał przewagę przełamania i zamknął mecz, udowadniając już po raz czwarty, że doskonale wie, jak grać z Hurkaczem. Turyńczyk o tytuł w Metz zagra ze Stanem Wawrinką lub Aleksandrem Bublikiem.

Półfinał turnieju ATP w Metz:

Hubert Hurkacz (2) - Lorenzo Sonego 6:7(5), 4:6