Hurkacz najadł się strachu, ale ma ćwierćfinał w Marsylii

Hurkacz, który w miniony poniedziałek spadł w rankingu ATP z 10. na 11. miejsce, przyjechał na południe Francji w poszukiwaniu szóstego zawodowego tytułu w karierze. Na papierze to właśnie on jest faworytem całej imprezy i to jemu przypadło rozstawienie z numerem 1.

Murray pod wrażeniem imponującej serii Świątek. "Ona jest inna" Pięć kolejnych... czytaj dalej » W pierwszej rundzie wrocławianin miał wolny los i musiał czekać na wyłonienie rywala. Tym okazał się 133. na światowej liście Riedi. Wydawało się, że Hurkacz nie powinien mieć z tym wyzwaniem najmniejszych kłopotów mimo że nigdy wcześniej z tym przeciwnikiem nie grał. No właśnie, wydawało się.

Musiał odrabiać straty

21-latek z Frauenfeld zadziwił już w pierwszym gemie, odbierając Polakowi serwis. Zaskoczenie było spore, bo przecież Hurkacz to jeden z najlepiej serwujących zawodników całego touru. Co więcej, Riedi bardzo skutecznie bronił własnego podania. Hurkacz wywalczył sobie cztery okazje do przełamania powrotnego, ale żadnej z nich nie wykorzystał. W efekcie przegrał partię 4:6.

Set numer dwa rozpoczął się inaczej. Obaj konsekwentnie wygrywali własne gemy serwisowe. W końcu zasadę tę złamał Hurkacz, który w szóstym gemie wykorzystał trzeci brejkpoint. Znów jedno przełamanie zdecydowało o losach partii. Tym razem 6:3 wygrał Hurkacz.

Mimo że Polak wyraźnie się męczył, to również decydującą partię rozpoczął od ważnego przełamania na 2:1. Kilkanaście minut później jeszcze raz odebrał przeciwnikowi podanie i był już spokojny. Wygrał ostatecznie 4:6, 6:3, 6:2. Mecz trwał godzinę i 49 minut.

W ćwierćfinale rywalem Polaka będzie Mikael Ymer (69. ATP).

Źródło: Getty Images Hubert Hurkacz walczy o szósty tytuł w karierze

Hubert Hurkacz - Leandro Riedi 4:6, 6:3, 6:2