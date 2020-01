Zagubiony Hurkacz. Słaby mecz i pożegnanie z Australią

Bolesna porażka Katarzyny Kawy w pierwszej rundzie kwalifikacji do Australian Open. Polka przegrała z Niemką Antonią Lottner 2:6, 1:6. Spotkanie trwało zaledwie 62 minuty.

Do dramatycznych scen doszło podczas pierwszego dnia kwalifikacji do Australian Open. Po niemal dwóch godzinach rywalizacji Dalila Jakupović zaczęła się dusić. Wszystko z powodu niekorzystnych warunków powietrznych związanych z pożarami w Australii. Słowenka nie potrafiła kontynuować gry i poddała spotkanie. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Nietypowa sytuacja na korcie podczas kwalifikacji do Australian Open. Duck Hee Lee wziął w tiebreaku przerwę medyczną w meczu z Alessandro Giannessim ze względu na skurcz. Włoch skarżył się sędziemu mówiąc, że nie jest to wystarczający powód. Chwilę później przegrał spotkanie i odmówił podania sędziemu ręki.

Tylko 69 minut trwało spotkanie Maja Chwalińska - Izabella Szinikowa w pierwszej rundzie kwalifikacji do Australian Open. Niestety Polka przegrała 0:6, 5:7. Zobacz ostatnie akcje tego meczu. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Magdalena Fręch przegrała z Japonką Mayo Hibi 2:6, 6:4, 4:6 w pierwszej rundzie kwalifikacji do Australian Open. Zobacz ostatnie akcje tego meczu. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Urszula Radwańska przegrała ze Szwedką Johanną Larsson 3:6, 1:6 w pierwszej rundzie kwalifikacji do Australian Open. Zobacz ostatanie akcje tego meczu. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W 1999 roku 19-letnia Amelie Mauresmo była sensacją Australian Open. Nierozstawiona Francuzka dotarła aż do finału. Większość jednak nie tylko skupiała się na jej grze. Mauresmo przyznała, że jest lesbijką. Dokuczały jej rywalki, w prasie ruszyła na nią nagonka. 19-latka w końcu nie wytrzymała presji i przegrała w finale, ale stała się inspiracją dla młodzieży zmagającej się ze swoją seksualnością.

W 2002 roku Martina Hingis zmierzyła się w finale Australian Open z Jennifer Capriati. Szwajcarka świetnie rozpoczęła spotkanie, ale z czasem coraz bardziej doskwierał jej morderczy upał. Do tego dzień wcześniej Hingis zagrała w finale debla. Koniec końców, Capriati wykorzystała słabość rywalki i wygrała w finale. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Aż do 4:34 nad ranem rywalizowali na korcie Lleyton Hewitt oraz Marcos Baghdatis w Australian Open 2008. Nigdy wcześniej żaden mecz nie zakończył się tak późno. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Niecała godzina wystarczyła Serenie Williams, aby awansować do 2. rundy damskiego singla Australian Open 2020. Amerykanka bez problemu pokonała Anastasiję Potapową w dwóch partiach.

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po awansie do drugiej rundy Australian Open. W pierwszym spotkaniu Polak pokonał Dennisa Novaka 6:7 (4-7), 1:6, 6:2, 6:3, 6:4. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie John Millman. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W czwartym secie starcia z Fabio Fogninim Reilly Opelka stracił panowanie nad sobą po ostrzeżeniu nałożonym przez sędziego. Amerykanin od razu podszedł do stołka i zaczął ubliżać arbitrowi. Spotkanie zakończyło się porażką Opelki. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Nick Kyrgios znany jest z nietypowych i widowiskowych zagrań. Próbkę swoich umiejętności pokazał w starciu z Lorenzo Sonego. Australijczyk aż dwukrotnie zagrał pomiędzy nogami, ale tym razem nie przyniosło mu to korzyści. Zobacz tę sytuację. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Specjalna wersja hitu "Beds Are Burning" w wykonaniu Johna McEnroe, czyli pierwszy odcinek Komisarza Tenisa. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Chciałabym grać bardziej stabilnie. W zeszłym roku miałam zbyt dużo wzlotów i upadków, a w tym sezonie chcę awansować na igrzyska olimpijskie. To mój cel - powiedziała Iga Świątek. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Jedno niecelne odbicie mogło doprowadzić do bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Sofia Kenin źle trafiła w piłkę i ta poleciała z dużą prędkością w stronę głowy dziewczynki do podawania piłek. Na szczęście ball girl zdołała się uchylić. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Fatalnym podwójnym błędem Hubert Hurkacz zakończył pierwszego seta. Polak przegrał go z Johnem Millmanem 4:6. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

John Millman nie grał świetnego tenisa, ale skrzętnie wykorzystywał błędy Huberta Hurkacza. Niestety Polak popełniał ich bardzo dużo, przez co przegrał drugiego seta 5:7. Pierwsza partia zakończyła się na korzyść dla Millmana (6:4). Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Trzy godziny i 37 minut spotkania, a w tym kilkanaście minut kłótni z sędzią. Benoit Paire nie odpuszczał przy każdej okazji i spierał się z arbitrem. To m.in. skończyło się stratą punktu. Ostatecznie Paire przegrał z Marinem Ciliciem 2:6, 7:6 (8-6), 6:3, 1:6, 6:7 (3-10). Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Hubert Hurkacz nie zdołał awansować do trzeciej rundy Australian Open. W środę Polak przegrał z Australijczykiem Johnem Millmanem 4:6, 5:7, 3:6. Zobacz piłkę meczową z tego spotkania. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

ZAPIS RELACJI TEKSTOWEJ NA ŻYWO

Świątek gra w Melbourne, a myśli o Tokio. "Potrzeba więcej stabilności" Iga Świątek w... czytaj dalej » Hurkacz i Millman w środę po raz pierwszy zagrali w meczu o taką stawką. W przeszłości spotykali się dwukrotnie, ale oba pojedynki odbyły się w turniejach rangi challenger. W 2017 roku w Tajlandii, a potem w 2018 roku w Japonii lepszy okazywał się Australijczyk.

Tyle samo na przygotowania do meczu

Teraz wydawało się, że będzie inaczej. Polak po raz pierwszy w karierze został rozstawiony w imprezie wielkoszlemowej. Rozpoczął zmagania z numerem 31. Na inaugurację miał grać w poniedziałek. Z powodu opadów deszczu jego starcie z Austriakiem Dennisem Novakiem zostało jednak przełożone na kolejny dzień.

Hurkacz przegrywał już 0:2, ale ostatecznie wygrał w pięciu setach po ponad trzech godzinach walki. Nieco dłuższą przeprawę w pierwszej rundzie miał 30-letni Millman. On pojawił się na korcie w tym samym momencie wtorku, co Polak. W czterech setach wyeliminował Ugo Humberta z Francji. Obaj mieli zatem praktycznie taki sam czas na odpoczynek.

Podwójny błąd na koniec

Od początku widać było, że 22-letni wrocławianin nie czuje się dobrze. Fatalnie wyglądała jego gra bekhendem i dyspozycja serwisowa. W pierwszym secie Hurkacz wprawdzie prowadził 4:3, ale łącznie trzykrotnie stracił podanie. W ostatnim, dziesiątym gemie tej odsłony popełnił podwójny błąd i przegrał partię 4:6.

Na trzecim co do wielkości korcie Australian Open, czyli Melbourne Arena kibice gospodarzy przecierali oczy ze zdumienia. Millman grał równie dobrze także w drugiej części. Nadal świetnie podawał i rozrzucał po korcie bezradnego Polaka. Mimo słabszej niż ostatnio postawy, Hurkacz prowadził ponownie 4:3 i serwował. I jeszcze raz Australijczyk spokojnie zareagował. Pewnie przełamał zawodnika z Wrocławia. Na koniec seta nasz tenisista jeszcze raz stracił podanie i przegrał 5:7. Zdenerwowany 22-latek był bliski zniszczenia rakiety.

Po dwóch setach Polak zmienił koszulkę. To samo zrobił podczas meczu pierwszej rundy z Novakiem i wtedy odwrócił losy pojedynku. Teraz tak nie było.

Niesiony dopingiem fanów Millman był nie do zatrzymania. Hurkacz popełniał coraz więcej błędów. Minęło kilkanaście minut i miejscowy tenisista prowadził 4:0. Polak dość niespodziewanie miał nawet szansę na odrobienie strat. To się jednak nie udało. Przy stanie 5:2 dla Australijczyka i serwisie Hurkacza zaczęło padać. Polak prosił o wytarcie mokrego kortu. Kilkuminutowa przerwa nie pomogła naszemu graczowi. Ostatecznie rywal wykorzystał trzecią piłkę meczową i wygrał 6:3.

W każdym z trzech partii Millman w najważniejszych momentach grał o wiele dojrzalej i pewniej. To było kluczowe. Na dodatek popełnił zdecydowanie mniej niewymuszonych błędów. Starcie trwało 150 minut.

Zwycięzca zagra z Rogerem Federerem lub Serbem Filipem Krajinoviciem.

- Co tu dużo mówić, to był słaby mecz w wykonaniu Huberta. Znając jednak jego profesjonalne podejście do sportu, jestem pewny, że wyciągnie wnioski. Czasem z porażek wyciąga się lepszą lekcję niż ze zwycięstw. Nie stała się żadna tragedia - stwierdził komentujący w Eurosporcie były tenisista Dawid Olejniczak.

2. runda Australian Open:

Hubert Hurkacz (31. ATP) - John Millman (47. ATP, Australia) 4:6, 5:7, 3:6