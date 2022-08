Hubert Hurkacz - John Isner: wynik i relacja na żywo

Hubert Hurkacz - John Isner 6:7 (5-7), 5:4 - tym razem to Isner zaczął od prowadzenia 30:0, a następnie miał break-pointa przy 40:30 i kolejnego walcząc na przewagi. Wrocławianin w świetnym stylu stawił jednak czoła zagrożeniu i ponownie prowadzi.

Hubert Hurkacz - John Isner 6:7 (5-7), 3:3 - tym razem gem do zera dla Amerykanina.

Hubert Hurkacz - John Isner 6:7 (5-7), 3:2 - gem serwisowy wygrany do zera przez Hurkacza.

Hubert Hurkacz - John Isner 6:7 (5-7), 2:2 - wciąż bez przełamań w tym meczu. Polak miał swoją szansę, by wyjść na 40:30, ale posłał stosunkowo łatwą piłkę w siatkę.

Hubert Hurkacz - John Isner 6:7 (5-7), 1:0 - Polak rusza po wygranie drugiego seta. Robi to bardzo pewnie.

Hubert Hurkacz - John Isner 6:7 (5-7) - a więc jednak to Amerykanin wygrał pierwszego seta. Hurkacz miał swoją szansę, bo udało mu się odbić piłkę po serwisie rywala, jednak później był w defensywie i posłał bekhend w aut.

Chłopiec jest zabierany do cienia, gdzie będzie mu udzielana dalsza pomoc medyczna.

Zasłabł jeden z chłopców do podawania piłek. Mecz jest wstrzymany.

Hubert Hurkacz - John Isner 5:6 - to nie jest mecz, w którym obserwujemy nagłe zwroty sytuacji. Isner po raz kolejny pewnie wygrał przy swoim serwisie. Nawet kiedy Hurkacz zdołał przebić pierwszą piłkę, to odpowiedź była już zabójcza.

Hubert Hurkacz - John Isner 3:3 - Polak wygrał bez żadnego problemu swój gem serwisowy. W jego trakcie zmusił rywala do biegania do siatki, co może zaprocentować w przyszłości.