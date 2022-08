Hurkacz znów rozczarował w Cincinnati. Odpadł z turnieju po porażce z deblowym partnerem

TAK RELACJONOWALIŚMY NA ŻYWO MECZ HURKACZ – ISNER W EUROSPORT.PL

Szybka porażka Hurkacza w grze podwójnej w Cincinnati Hubert Hurkacz i... czytaj dalej » Najlepszy polski tenisista rozstawiony z numerem 8. w pierwszej rundzie rywalizacji singlistów miał wolny los. We wtorek rozpoczął zmagania w tym turnieju od gry podwójnej, a jego partnerem był właśnie Isner. Duet ten nie zaszedł jednak daleko. Już w pierwszym meczu musiał uznać wyższość Kevina Krawietza i Andreasa Miesa. Niemcy zwyciężyli 6:4, 7:6 (7-0).

Trzeci pojedynek

Polak i Amerykanin w przeszłości grali już wspólnie w deblu z większym powodzeniem. W tym sezonie triumfowali w prestiżowym "tysięczniku" w Miami, a w Madrycie dotarli do półfinału.

Z kolei po przeciwnej stronie siatki w środę spotkali się po raz trzeci. Oba wcześniejsze pojedynki zakończyły się zwycięstwami Isnera, który zajmuje obecnie 50. miejsce w rankingu ATP. Ostatnim razem tenisiści zmierzyli się ze sobą w turnieju Western & Southern Open w 2020 roku już w pierwszej rundzie. Wcześniej, w 2019 roku, zawodnik ze Stanów Zjednoczonych wyeliminował Hurkacza z turnieju w Waszyngtonie.

Najwyższym miejscem Isnera w rankingu ATP była 8. pozycja w 2018 roku.

Isner na prowadzeniu po tie-breaku

Obaj zdążyli doskonale poznać swoje mocne i słabe strony, więc w środowej konfrontacji trudno było im się czymś zaskoczyć. Od początku mecz rozgrywany był wyraźnie pod dyktando serwującego. Dość powiedzieć, że tylko w dwóch gemach pierwszej odsłony gra toczyła się na przewagi, a żaden z tenisistów nie miał choćby jednej okazji do przełamania podania rywala.

Wobec takiego scenariusza o wygranej w pierwszej partii musiał zadecydować tie-break, w którym kibice doczekali się wreszcie ciekawszych zwrotów akcji. Amerykanin przy prowadzeniu 3-2 zaliczył dwa mini-breaki, znacznie przybliżając się do sukcesu w tym secie. Wrocławianin zdołał odrobić tylko część strat i ostatecznie przegrał 5-7.

Dramatyczne chwile podczas meczu Hurkacza. Zasłabł chłopiec do podawania piłek Do groźnej... czytaj dalej » W trakcie tie-breaka doszło do długiej przerwy w grze spowodowanej zasłabnięciem jednego z chłopców do podawania piłek. Obaj zawodnicy z dużym niepokojem przyglądali się z bliska tej sytuacji. Musiały wkroczyć służby medyczne, a następnie chłopiec został zwieziony z kortu na wózku.

Hurkacz wyszedł z tarapatów

Druga partia długo układała się bardzo podobnie do poprzedniej. Tenisiści bez problemów punktowali w swoich gemach serwisowych aż do stanu 4:4. Wówczas poważniejsze trudności napotkał wyżej notowany wrocławianin, który dwukrotnie musiał bronić się przed przełamaniem. Strata podania w takim momencie mogła oznaczać praktycznie koniec meczu dla naszego reprezentanta. Zdołał on jednak wyjść z trudnego położenia, zapisując gema na swoim koncie.

Niewiele później okazało się, że do rozstrzygnięcia znów potrzebny będzie tie-break. Hurkacz rozpoczął go najgorzej, jak mógł, przegrywając punkt po własnym serwisie. Isner również nie prezentował się jednak zbyt pewnie. Polak zaliczył dwa mini-przełamania i wszystko było w jego rękach. Przewagi już nie roztrwonił i tym razem to on wygrał 7-5.

Isner lepiej zniósł presję

Obraz spotkania zmienił się dopiero w trzeciej i decydującej odsłonie. Amerykanin szybko przełamał serwis Hurkacza i cieszył się już z prowadzenia 3:0. Wrocławianin nie był w stanie odpowiedzieć. Co więcej, przegrywając 2:5 znów stracił podanie i to Isner awansował do 3. rundy.