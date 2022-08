Dramatyczne chwile podczas meczu Hurkacza. Zasłabł chłopiec do podawania piłek

Hubert Hurkacz to finalista zeszłotygodniowego turnieju w Montrealu

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po wygranym meczu z Daniiłem Miedwiediewem w finale turnieju ATP 500 w Halle.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w tie-breaku pierwszego seta przy stanie 6-3 dla Amerykanina Johna Isnera. Szybka porażka Hurkacza w grze podwójnej w Cincinnati Hubert Hurkacz i... czytaj dalej »

W pewnej chwili chłopiec do podawania piłek upadł na ziemię, co prawdopodobnie było spowodowane trudnymi warunkami atmosferycznymi w Cincinnati. W momencie rozpoczęcia meczu temperatura wynosiła 28 stopni Celsjusza, a wilgotność dochodziła do 54 procent.

7,5 minuty przerwy

Widząc całą sytuację, amerykański tenisista natychmiast poinformował sędziego o konieczności przerwania gry.

Przy leżącym młodzieńcu natychmiast pojawiły się służby medyczne, a na pomoc ruszyła nawet jedna z obserwujących spotkanie fanek.

Po niespełna 10 minutach przerwy chłopiec opuścił kort numer trzy na wózku inwalidzkim.

Chwilę później spotkanie zostało wznowione. Pierwszy set zakończył się wygraną Isnera 7:6 (7-5).