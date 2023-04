Hurkacz za burtą w Monte Carlo. Nie wykorzystał piłki meczowej

Kolejny dreszczowiec w wykonaniu Hurkacza. Polak awansował w Monte Carlo Rozstawiony z... czytaj dalej » Wrocławianin, który w imprezie był rozstawiony z numerem dziesiątym, w Monte Carlo stoczył wcześniej dwa trudne, ale zwycięskie pojedynki. Najpierw w niedzielę pokonał Serba Laslo Djere 6:7 (5-7), 7:6 (7-5), 7:6 (7-5), a we wtorek Brytyjczyka Jacka Drapera 6:3, 3:6 (3-7), 7:5.

W czwartek po raz czwarty w karierze zmierzył się z Sinnerem, prywatnie jego przyjacielem (Polak wygrał dwie potyczki), który dzień wcześniej z łatwością wyeliminował Diego Schwartzmana. Argentyńczyk skreczował przy stanie 0:6, 1:3.

Emocjonujący drugi set

Kluczowe dla losów pierwszego seta okazało się przełamanie na korzyść Hurkacza już w drugim gemie. Nie można było jednak powiedzieć, że wrocławianin w stu procentach kontrolował wydarzenia na korcie, bowiem rozstawiony z numerem siódmym Włoch w aż trzech gemach miał break pointy. Polakowi nie brakowało za to zimnej krwi w decydujących momentach i po blisko 45 minutach cieszył się z wygranej 6:3.



Hubi making moves @HubertHurkacz serves out the opening set 6-3 vs Sinner!

Gdy w trzecim gemie drugiej odsłony Hurkacz uzyskał drugie tego dnia przełamanie, wydawało się, że ma już rywala w garści i po kilku długich, zaciętych meczach w jego wykonaniu tym razem dość łatwo upora się z przeciwnikiem. Niestety, znów dały o sobie znać jego błędy z ostatnich potyczek, kiedy nie potrafił pójść za ciosem. Efekt? Włoch szybko odpowiedział przełamaniem powrotnym.

Gra się wyrównała. Kiedy Polak był w opałach, jak np. w ósmym gemie, gdy znów musiał bronić się przed stratą podania, ratował go znakomity serwis.

Piłka meczowa w tie-breaku

W jedenastym gemie Sinner doczekał się piłki setowej. Hurkacz jednak jeszcze raz wyszedł z opresji, doprowadzając do już 27. w tym sezonie (!) tie-breaka.

Był on niezwykle wyrównany, ale to wrocławianin miał piłkę meczową. Niestety, nie wykorzystał jej, a za chwilę popełnił prosty błąd z bekhendu, który oznaczał piłkę setową Sinnera. Włoch postawił kropkę nad i. Po raz pierwszy w ich rywalizacji doszło do trzeciego seta.



Taking matters into his own hands



How @janniksin saved match point against Hurkacz!

Fatalny start

Końcówka drugiej odsłony ciągle tkwiła w głowie rozstawionego z numerem dziesiątym tenisisty. Jego kosztowne błędy pozwoliły rywalowi nabrać pewności siebie i w efekcie już w pierwszym gemie decydującej odsłony zawodnik z Południowego Tyrolu zanotował przełamanie. Na tym nie zamierzał poprzestać - w gemie numer pięć dołożył kolejne. Z Polaka ewidentnie uszło powietrze. Nie potrafił już wrócić do gry. Gdy przegrywał 1:5, mało kto wierzył, że powalczy o odwrócenie losów spotkania. Cudu nie było.



THE REAL DEAL @janniksin digs deep to defeat Hurkacz 3-6 7-6(6) 6-1 and reach the quarters in Monte Carlo!





W ćwierćfinale Sinner może trafić na Novaka Djokovicia, który w czwartek po południu w 1/8 finału zmierzy się z Włochem Lorenzo Musettim. Były lider światowego rankingu, który opuścił prestiżowe turnieje ATP 1000 w Indian Wells i Miami (z powodu braku szczepienia na COVID-19 nie mógł wjechać do Stanów Zjednoczonych), w Monte Carlo triumfował dotychczas dwukrotnie - w 2013 i 2015 roku.

Pula nagród w Monako wynosi niespełna 5,8 miliona euro.

Wynik meczu 1/8 finału turnieju w Monte Carlo:

Hubert Hurkacz - Jannik Sinner 6:3, 6:7 (6-8), 1:6