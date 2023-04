Kolejny dreszczowiec w wykonaniu Hurkacza. Polak awansował w Monte Carlo

Oto co powiedział polski tenisista po kolejnym pięciosetowym, tym razem przegranym, pojedynku podczas AO 2023.

Hurkacz w pierwszej rundzie pokonał po morderczej konfrontacji Serba Laslo Djere 6:7 (5-7), 7:6 (7-5), 7:6 (7-5). W drugiej zmierzył się z Draperem. W jedynym dotychczasowym pojedynku obu tenisistów 26-letni Polak wygrał w ubiegłym roku w Antwerpii. Tym razem notowany na 56. miejscu na liście ATP Brytyjczyk stawił naszemu zawodnikowi poważny opór.

Hurkacz skuteczny na początku

Hurkacz skuteczny na początku

Hurkacz doskonale zaczął wtorkowe spotkanie. Bardzo pewnie serwował (8 asów w pierwszym secie) i z równie dużą skutecznością odpowiadał na podania rywala. Grający jak w transie wrocławianin przełamał Drapera w drugim i czwarty gemie, a po chwili wyszedł na prowadzenie 5:0.

Mimo niekorzystnego wyniku Brytyjczyk nie poddawał się i zdołał jeszcze wywalczyć trzy punkty. Ostatnie słowo należało do Hurkacza, który wygrał swojego gema serwisowego do 15 i pierwszą partię 6;3.

Przegrany tie-break

Na początku drugiej odsłony role się odwróciły. Co prawda Hurkacz miał już na dzień dobry break pointa, ale go nie wykorzystał. Z kolei rozpędzony rywal szybko przełamał Polaka w drugim gemie, potem poprawił skutecznym serwisem i zrobiło się 3:0.

Leworęczny Brytyjczyk wyraźnie złapał dobry rytm i Hurkacz miał problemy, by przejąć inicjatywę. Krok po kroku udało mu się jednak wrócić do gry. Wrocławianin mógł liczyć na swój serwis, zdołał też po zaciętej walce odrobić break pointa w piątym gemie. Na świetlnej tablicy pojawił się wynik 3:3 i zabawa w drugim secie zaczęła się od nowa.

Źródło: Getty Images Hurkacz ma za sobą trudny mecz

Od tego momentu obaj zawodnicy nie pozwolili się już przełamać i doszło do tie-breaka. W nim więcej zimnej krwi zachował tenisista z Sutton, który wygrał 7-3. W tie-breaku bardzo ładnie zachował się Hurkacz, który przy stanie 3-2 dla rywala przyznał się, że był net, choć sędziowie w pierwszej chwili tego nie zauważyli i zaliczyli asa.

Emocje w trzecim secie

W decydującym secie początkowo wszystko toczyło się zgodnie z planem, czyli tenisiści pewnie wygrywali przy swoim serwisie. Ta reguła zmieniła się w szóstym gemie. Wówczas Draper popełnił kilka prostych błędów, na koniec podwójny serwisowy i przełamanie stało się faktem.

Niestety, Hurkacz nie poszedł za ciosem. Przy prowadzeniu 4:2 zawiódł w kilku wymianach i przeciwnik zanotował przełamanie powrotne. To nie był koniec emocji na korcie. Obaj rywale wyregulowali celowniki podczas serwisów i przy stanie 6:5 Draper serwował, by doszło do kolejnego tie-breaka. 21-latek prowadził już nawet 40:0, ale wrocławianin dzięki kilku fenomenalnym wymianom odwrócił losy gema i triumfował ostatecznie 7:5.