Hurkacz nie przebił szklanego sufitu w Nowym Jorku

Iga Świątek podzieliła się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz świetną akcję w wykonaniu Hurkacza w trzecim gemie drugiego seta starcia z Oscarem Otte w 1. rundzie US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Hubert Hurkacz wygrał drugiego seta 6:2 w starciu z Oscarem Otte w meczu o drugą rundę US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Hubert Hurkacz przełamał Oscara Ottego w trzecim gemie trzeciego seta meczu o 2. rundę US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz piękne zagranie Huberta Hurkacza w ósmym gemie trzeciego seta starcia z Oscarem Otte w meczu o 2. rundę US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Hubert Hurkacz pokonał Oscara Ottego 6:4, 6:2, 6:4 w 1. rundzie US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Hurkacz awansował do 2. rundy US Open

Hurkacz awansował do 2. rundy US Open

Hiszpan Rafael Nadal wygrał 4:6, 6:2, 6:3, 6:3 z Australijczykiem Rinkym Hijikatą i awansował do 2. rundy US Open.

Rafael Nadal awansował do 2. rundy US Open

Rafael Nadal awansował do 2. rundy US Open

Zobacz, co odpowiedział Rafael Nadal na zarzuty o szczególne traktowanie przez arbitrów. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, jak wyglądał trening Igi Świątek przed kolejnym starciem w US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Rafael Nadal i Iga Świątek spotkali się na korcie treningowym US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Wang Xiyu pokonała Marię Sakkari w 2. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Wang Xiyu pokonała Marię Sakkari w 2. rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Wang Xiyu pokonała Marię Sakkari w 2. rundzie US Open. Zobacz, co powiedziała po zwycięstwie. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Rafael Nadal i Iga Świątek spotkali się na korcie treningowym US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, jak wyglądał trening Huberta Hurkacza przed kolejnym starciem w US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Andy Murray odniósł triumf w 2. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Murray awansował do 3. rundy US Open

Murray awansował do 3. rundy US Open

Madison Keys odniosła triumf w 2. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Coco Gauff odniosła triumf w 2. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Berrettini odniósł triumf w 2. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Berrettini awansował do 3. rundy US Open

Berrettini awansował do 3. rundy US Open

Nick Kyrgios pokonał Benjamina Bonziego 7:6 (7-3), 6:4, 4:6, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kyrgios awansował do 3. rundy US Open

Kyrgios awansował do 3. rundy US Open

Nick Kyrgios pokonał Benjamina Bonziego 7:6 (7-3), 6:4, 4:6, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego meczu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Serena Williams pokonała Anett Kontaveit 7:6 (7-4), 2:6, 6:2 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Serena Williams awansowała do 3. rundy US Open

Serena Williams awansowała do 3. rundy US Open

Zobacz, co powiedziała Serena Williams po awansie do 3. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Serena Williams po awansie do 3. rundy US Open

Serena Williams po awansie do 3. rundy US Open

Serena Williams pokonała Anett Kontaveit 7:6 (7-4), 2:6, 6:2 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego meczu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Daniił Miedwiediew pokonał Arthura Rinderknecha 6:2, 7:5, 6:3 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Miedwiediew awansował do 3. rundy US Open

Miedwiediew awansował do 3. rundy US Open

Łukasz Kubot i Sander Gille przegrali z parą Asłan Karacew/ Luke Saville 7:6 (7-4), 6:7 (7-9), 2:6 w pierwszej rundzie gry podwójnej w US Open. Zobacz końcówkę tego meczu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Daniił Miedwiediew pokonał Arthura Rinderknecha 6:2, 7:5, 6:3 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego meczu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Bianca Andreescu pokonała Beatriz Haddad Maię 6:2, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Andreescu awansowała do 3. rundy US Open

Andreescu awansowała do 3. rundy US Open

Casper Ruud pokonał Tima van Rijthovena 6:7 (4-7), 6:4, 6:4, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Ruud awansował do 3. rundy US Open

Ruud awansował do 3. rundy US Open

Casper Ruud pokonał Tima van Rijthovena 6:7 (4-7), 6:4, 6:4, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Bianca Andreescu pokonała Beatriz Haddad Maię 6:2, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Jack Draper pokonał Feliksa Augera-Aliassime’a 6:4, 6:4, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Jack Draper pokonał Feliksa Augera-Aliassime’a 6:4, 6:4, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót z tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Jakub Rogalski, fizjoterapeuta Huberta Hurkacza, o formie Polaka na US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Anett Kontaveit popłakała się na konferencji prasowej po porażce w 2. rundzie US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział trener Huberta Hurkacza Craig Boynton o jego formie i rywalu Polaka w 2. rundzie US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz najlepsze zagrania trzeciego dnia US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek przygotowuje się do spotkania w 2. rundzie US Open.

Tak Iga Świątek zapewniła sobie awans do 3. rundy US Open.

Chorwatka Petra Martic wygrała 6:7 (5-7), 6:1, 6:2 z rozstawioną z nr 4 Hiszpanką Paulą Badosą i awansowała do 3. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Azarenka awansowała do 3. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową w wygranym przez Białorusinkę 6:2, 6:3 meczu z Ukrainką Martą Kostiuk.

Azarenka awansowała do 3. rundy US Open

Azarenka awansowała do 3. rundy US Open

Hiszpan Carlos Alcaraz wygrał 6:2, 6:1, 7:5 z Argentyńczykiem Federico Corią i awansował do 3. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Alcaraz awansował do 3. rundy US Open

Alcaraz awansował do 3. rundy US Open

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Hubert Hurkacz - Ilja Iwaszka w 2. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz piłkę meczową ze spotkania Hubert Hurkacz - Ilja Iwaszka w 2. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz ostatnie zagrania ze spotkania Lucie Hradecka/Linda Noskova - Serena Williams/Venus Williams w deblu na US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Kaia Kanepi - Aryna Sabalenka w 2. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz nieszczęśliwy wypadek Rafaela Nadala podczas meczu w 2. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz ostatnie zagrania ze spotkania Rafael Nadal - Fabio Fognini w 2. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Nadal awansował do 3. rundy US Open

Nadal awansował do 3. rundy US Open

Zobacz, co powiedział Rafael Nadal po triumfie w meczu z Fabio Fognini. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Diego Schwartzman - Alexei Popyrin w 2. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz najważniejsze zagrania ze spotkania Rafael Nadal - Fabio Fognini w 2. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, jak wyglądał 4. dzień rywalizacji na kortach w US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz najlepsze zagrania z 4. dnia rywalizacji w US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Gaston/Musetti - Kokkinakis/Kyrgios w 1. rundzie debla na US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz sytuację z meczu Gaston/Musetti - Kokkinakis/Kyrgios w 1. rundzie debla na US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Lucie Hradecka/Linda Noskova - Serena Williams/Venus Williams w 1. rundzie debla na US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz ostatnie zagrania ze spotkania Jason Kubler - Frances Tiafoe w 2. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Tiafoe awansował do 3. rundy US Open

Tiafoe awansował do 3. rundy US Open

US Open 2022 oglądaj w Eurosporcie Extra w Playerze

Na Wimbledonie był już w półfinale, w Paryżu najdalej doszedł do 4. rundy. US Open, obok Australian Open, pozostaje jednak tym wielkim szlemem, w którym Hurkacz grać nie umie, choć największe sukcesy w karierze świętował właśnie za oceanem.

Połowę zawodowych tytułów Hurkacz zdobył w Stanach Zjednoczonych, gdzie zresztą stacjonuje. Ma amerykańskiego trenera. Przez lwią część sezonu Ameryka jest jego pierwszym domem. To wszystko za żadne skarby nie chce się jednak przełożyć na sukces w Otwartych Międzynarodowych Mistrzostwach Stanów Zjednoczonych.

Bo US Open to dla polskiego tenisisty turniej jak z koszmaru. Niezależnie od tego, w jakiej jest formie ani które miejsce zajmuje w rankingu (a tak wysoko rozstawiony jak w tym roku nie był nigdy), barierą nie do przejścia pozostaje jeden wygrany mecz.

Z pięciu występów na kortach Flushing Meadows na 2. rundzie tenisista z Wrocławia zakończył trzy. W piątek nad ranem polskiego czasu dorzucił czwarty.

US Open 2022: wyniki drabinka turnieju mężczyzn

Przepis na klęskę

Iwaszka też był jak wyjęty z tradycyjnego przepisu na klęskę Hurkacza w Nowym Jorku. Białorusin plasuje się na 73. miejscu na świecie. Po raz czwarty z rzędu Hurkacz pożegnał się z US Open po porażce z rywalem z dolnych rejonów pierwszej setki. Przed rokiem wyeliminował go 89. na świecie Andreas Seppi, dwa lata temu 99. Alejandro Davidovich Fokina, jeszcze wcześniej 74. Jeremy Chardy.

Oglądasz Wideo: Eurosport Hurkacz odpadł w 2. rundzie US Open

Zapaść Hurkacza jest niewytłumaczalna. W czasie amerykańskiego swingu osiągnął przecież finał Montrealu (ulegając Pablo Carreno-Buście), a w 1. rundzie US Open udzielił srogiej lekcji Oscarowi Otte. Kiedy jednak przyszło do poprawienia swojego rekordu w Nowym Jorku, ponownie rozbił głowę o szklany sufit.

Hurkacz tłumaczy zachowanie na korcie. "Byłem sfrustrowany i wkurzony" Hubert Hurkacz... czytaj dalej » Po ostatniej piłce Iwaszka, który na co dzień może zazdrościć Hurkaczowi sukcesów, cieszył się, jakby właśnie zdobył jakiś tytuł. Miał do tego prawo - to był jego mecz. Ale to nie tak, że rozegrał spektakularne zawody. Znów wszystko rozegrało się po drugiej stronie siatki, w głowie Hurkacza.

Blokada puściła 25-latka w zasadzie tylko raz, kiedy wygrał drugiego seta, odrabiając straty w meczu, ale co z tego, skoro przegrał gema otwarcia kolejnej partii. Nic mu nie wychodziło. Tracił cierpliwość i nerwy. Po przegranym w tie-breaku trzecim secie z bezradności rzucił rakietą.

Białorusin był zawodnikiem lepszym. W ważnych momentach wytrzymywał też presję, jak wtedy, gdy serwując na mecz przy 5:3 w czwartym secie, obronił dwa breakpointy.

W nagrodę wyrównał bilans pojedynków z Hurkaczem w turniejach ATP na 2:2 i równocześnie swoje najlepsze osiągnięcie w US Open, czyli 3. rundę sprzed roku. Dla wrocławianina to w dalszym ciągu marzenie ściętej głowy.

Porażka Hurkacza oznacza, że jedyną reprezentantką Polski w singlu w US Open jest Iga Świątek.

Wynik meczu 2. rundy US Open:

Hubert Hurkacz (Polska, 8) - Ilja Iwaszka (Białoruś) 4:6, 6:4, 6:7 (5-7), 3:6