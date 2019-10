Hurkacz poznał rywala w Szanghaju. Znają się znakomicie

Mimo że Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open z Jeremym Chardym, to w piątej partii popisał się znakomitym zagraniem. Sprawdź powtórkę ze zwycięskiej piłki Polaka. Transmisje z US Open w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Hurkacz odrobił lekcję w Szanghaju i pokonał 11. tenisistę świata Gael Monfils... czytaj dalej » W obecnym sezonie Hurkacz znacząco poprawił swój ranking, a od poniedziałku zajmuje rekordowo wysokie, 34. miejsce na świecie. W ostatnich miesiącach Polak odniósł kilka spektakularnych zwycięstw, do których śmiało można zaliczyć wyeliminowanie Gaela Monfilsa (6:2, 7:6) w drugiej rundzie Rolex Shanghai Masters.

Wielka motywacja rywala

W czwartek stanie jednak przed niezwykle trudnym zadaniem, bo Tsitsipas jest w wysokiej formie, co udowodnił dochodząc w poprzednim tygodniu do finału China Open i eliminując po drodze m.in. Alexandra Zvereva i Johna Isnera.

Grek będzie też miał dodatkową motywację, bo walczy o udział w Finałach ATP. Mistrz ubiegłorocznych Finałów Next Gen w zestawieniu "Race to London" zajmuje szóste miejsce, z wyraźną przewagą nad ścigającymi go Roberto Bautistą Agutem, Davidem Goffinem, Zverevem i Matteo Berrettinim.

W środę w Szanghaju rozstawiony z szóstką podopieczny Patricka Mouratoglou pokonał w drugiej rundzie 7:6(3), 7:6(3) wschodzącą gwiazdę kanadyjskiego tenisa Felixa Augera-Aliassime'a.

Źródło: Getty Images Stefanos Tsitsipas podczas Rolax Shanghai Masters 2019

Bilans dla Tsitsipasa

W tym roku Tsitsipas może pochwalić się bilansem 43-21 i wygranymi turniejami ATP Tour - Open 13 Provence i Millennium Estoril Open. Najcenniejszym jednak zwycięstwem było wyeliminowanie Rafaela Nadala z rozgrywanego na kortach ziemnych turnieju ATP Masters 1000 w Madrycie.

Hurkacz w obecnym sezonie ma bilans 24-21 w ATP World Tour oraz 9-2 w ATP Challenger Tour. Największym jego sukcesem pozostaje oczywiście premierowy turniejowy triumf w elitarnym cyklu, gdy w finale Winston-Salem Open pokonał Benoita Paire'a.

Po raz pierwszy wrocławianin zmierzył się z młodszym o rok Grekiem w ubiegłorocznych Finałach Next Gen i przegrał wówczas 1:4, 3:4, 1:4. Następnie rywal okazał się lepszy w Marsylii i Dubaju, wygrywając 6:4, 6:2 i 7:6(4) oraz 6:7(1), 6:1. W Montrealu zwycięstwa doczekał się Hurkacz (6:4, 3:6, 6:3), ale podczas wrześniowego meczu Pucharu Davisa znów górą był Tsitsipas (6:3, 6:1).



Trudna drabinka Hurkacza

W Chinach Polak drabinkę ma niezwykle trudną. Nawet jeśli w czwartek zdoła nawiązać do sukcesu z Rogers Cup i przeciwstawić się greckiej rakiecie numer jeden, w ćwierćfinale czekać na niego może lider męskiego rankingu Novak Djoković.

Hurkacz zgłosił się w Szanghaju także do debla. W środę w 1/8 finału wspólnie z Francuzem Benoit Paire'em przegrali z rozstawionymi z numerem ósmym Chorwatem Mate Pavicem i Brazylijczykiem Bruno Soaresem 1:6, 5:7.