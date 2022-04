Nie byli faworytami, przez turniej przeszli jak burza. "Świetna zabawa" Hurkacza i Isnera

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po przegranym meczu w 2. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po przegranym meczu w 2. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Hubert Hurkacz przegrał w dwóch setach 6:7(5), 4:6 z Andriejem Rublowem w czwartej rundzie turnieju ATP w Indian Wells. Dla wrocławianina była to druga porażka z tym rywalem w ciągu kilkunastu dni.

Hubert Hurkacz i John Isner deblowymi mistrzami Miami Open Hubert Hurkacz i... czytaj dalej » Prawie 37-letni Isner i 12 lat młodszy Hurkacz zagrali na Florydzie dzięki dzikiej karcie. Przez turniej szli jak burza, a w sobotnim finale okazali się lepsi od holendersko-brytyjskiego duetu Wesley Koolhof i Neal Skupski (7:6, 6:4). To ich pierwszy tytuł w trzecim wspólnym starciu.

Isner skompletował tym samym tak zwane Sunshine Double, bo dwa tygodnie wcześniej triumfował również w Indian Wells. Wtedy jego partnerem był rodak Jack Sock.

Wygrana w wyjątkowym miejscu

- Z pewnością dobrze się czuję, dobrze współpracowało mi się z Hubertem. Widzieliście ostatniego gema. Było 30:40, ja nie dotknąłem już piłki, a wygraliśmy mecz. Granie z Hubim to przyjemność. On tak wiele rzeczy robi dobrze, ma wielkie umiejętności deblowe, więc była to świetna zabawa - podkreślił Amerykanin.

Polak w komplementach nie pozostał mu dłużny. - Myślę, że John to obecnie najgorętsze nazwisko w deblowym tourze. To był fajny tydzień. Gra z Johnem jest wielką przyjemnością i świetnie się bawiliśmy. Uwielbiam grać w Miami w zeszłym roku udało mi się wygrać w singlu, teraz dorzuciłem tytuł w deblu. To miejsce jest dla mnie wyjątkowe.

Tegoroczny turniej okazał się wyjątkowy także dla Igi Świątek, która kilka godzin wcześniej pokonała w finale singla Japonkę Naomi Osakę (6:4, 6:0).