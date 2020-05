Uderzenie tyłem i między nogami. Kosmiczne zagranie Hurkacza

Hurkacz poza finałem na Florydzie. Wygrana z Opelką nie wystarczyła Hubert Hurkacz... czytaj dalej » Oficjalne tenisowe zmagania z powodu koronawirusa co najmniej do lipca zamarły, ale nikt nikomu nie zabrania grać towarzysko.

Zresztą turniej UTR Pro Match Series w West Palm Beach odbywa w osobliwych okolicznościach. Kort jest prywatny, ogrodzony i jakby z dala od cywilizacji. Z powodu pandemii COVID-19 specjalne są też zasady. Rywalizacja toczy się do czterech wygranych gemów w secie, na korcie przebywać mogą tylko trzy osoby - dwóch zawodników i sędzia. Zrezygnowano z obecności kibiców, dzieci do podawania piłek i sędziów liniowych. Tenisiści przed meczami siedzą osobno, w wydzielonych dla nich namiotach. Zabroniono też tradycyjnego uścisku dłoni na koniec.

Na Florydę zaproszono Polaka (nr 29 w rankingu ATP), przybyli również Opelka (39.), Serb Miomir Kecmanović (47.) oraz Tommy Paul (57.).

Piękna odpowiedź

Hurkacz w piątek pokonał Paula i uległ tenisiście z Serbii. W sobotę rozprawił się z Opelką 4:2, 1:4, 4:2, a ozdobą spotkania była akcja Polaka przy stanie 30-0 w czwartym gemie pierwszego seta.

Opelka posłał loba, wydawało się, że ma naszego tenisistę na widelcu, ale nic z tych rzeczy. Hurkacz odpowiedział jeszcze bardziej koncertowo – tweenerem, czyli uderzeniem między nogami, stojąc tyłem do siatki. Popisowo minął Amerykanina i zdobył kolejny punkt. Z radości aż zacisnął pięść. Akcję można oglądać w nieskończoność.





Gramy dalej ! https://t.co/1cPPArcevQ — Hubert Hurkacz (@HubertHurkacz) May 9, 2020





Polak wygrał, ale żeby zagrać w finale, w ostatnim spotkaniu grupowym Paul musiał pokonać Kecmanovicia. Wygrał jednak Serb i o zwycięstwo w całym turnieju to on zagra z Opelką. Hurkacz i finaliści mieli tyle samo zwycięstw i porażek (2-1), ale najlepszy polski tenisista miał gorszy bilans gemów.