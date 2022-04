Zadanie wykonane w dobrym stylu. Hurkacz z awansem w Monte Carlo

Na otwarcie imprezy w Księstwie Hurkacz miał zmierzyć się z ulubieńcem lokalnej publiczności Gaelem Monfilsem. W niedzielę wieczorem okazało się jednak, że 35-latek zmaga się z problemami zdrowotnymi i na kort nie wyjdzie. Postronni kibice z pewnością mieli czego żałować, bo starcie 14. w rankingu ATP Polaka z 21. Francuzem miało być hitem 1. rundy.

Dla samego wrocławianina zmiana rywala - mimo że w ostatniej chwili - nie była informacją złą. A to dlatego, że w miejsce Monfilsa wskoczył Delien, 92. rakieta świata. Boliwijczyk to zatem tenisista znacznie niżej notowany od Polaka, a do tego w niedzielę spędził na korcie aż 3,5 godziny, których potrzebował na pokonanie Taro Daniela w kwalifikacjach.

Hurkacz poniedziałkowym meczem debiutował w tym sezonie na mączce. I mimo że nie jest to jego ulubiona nawierzchnia (w 2021 roku wygrał tylko jeden z pięciu meczów), to był wyraźnym faworytem.

Piorunująca końcówka seta

Pojedynek z Dellienem mógł zacząć kapitalnie. W pierwszym gemie, trwającym 10 minut, panowie rozegrali aż 14 punktów, a Hurkacz miał cztery okazje na przełamanie. Żadnego z nich jednak nie wykorzystał.

Później serwujący nie mieli żadnych problemów z utrzymywaniem podań. Aż do wyniku 5:5, kiedy Polak ruszył do ataku. Błąd rywala, a później dwa idealne, wygrywające bekhendy dały mu trzy szanse na przełamanie. Wykorzystał już pierwszą z nich, ofiarnie walcząc w obronie i w końcu zmuszając przeciwnika do wyrzucenia piłki w aut. Gem-marzenie. Zostało tylko dokończyć seta przy własnym podaniu. Z tym nie było najmniejszych kłopotów. Po 49 minutach było 7:5. Co ciekawe, Polak wygrał aż 12 z 13 ostatnich punktów w partii.

Moment zawahania

Hurkacz złapał wielką pewność siebie i zaczął w pełni dominować na korcie. W efekcie przełamał Delliena - znów w bardzo dobrym stylu - już na otwarcie drugiego seta. Na tym etapie wychodziło mu wszystko - serwował asy, trafiał z linii końcowej, błyszczał przy siatce, a nawet nękał rywala lobami. Wszystko, co najtrudniejsze w tym meczu miał już zatem za sobą. Znów wystarczyło tylko pilnować własnego podania.

Polak robił to z dużą konsekwencją, co jakiś czas podrywając publiczność z siedzeń efektownym zagraniem. Niestety, do czasu. Przy 4:3 i 30-0 coś w grze wrocławianina się zacięło. Popełnił cztery kolejne błędy i praktycznie bez walki oddał przewagę przełamania. Dellien znów był w grze.

Szczęśliwie przestój Polaka trwał bardzo krótko. Za chwilę przypomniał sobie, jak zagrywać winnery i przełamanie odzyskał najszybciej, jak się dało.

Zamknięcie meczu formalnością nie było, ale Polak dopiął swego. 6:4 w drugim secie. Spotkanie trwało godzinę i 38 minut.

W 2. rundzie przeciwnikiem Hurkacza będzie Francuz Ugo Humbert lub Hiszpan Pedro Martinez.

1. runda turnieju ATP 1000 w Monte Carlo:

Hubert Hurkacz - Hugo Dellien 7:5, 6:4.