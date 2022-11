Koniec marzeń Hurkacza o Finałach. Młody Duńczyk nie dał mu szans

Przeklęta pierwsza runda. Kubot żegna się z Paryżem Na pierwszej... czytaj dalej » Przystępując do środowego meczu Rune miał prawo odczuwać zmęczenie. Ledwie dzień wcześniej 19-latek spędził na korcie dwie i pół godziny. W wygranym 4:6, 7:5, 7:6(3) pojedynku ze Stanem Wawrinką obronił aż trzy piłki meczowe.

Równie intensywne były dla niego wcześniejsze tygodnie. Wszystko za sprawą wspaniałej formy, która utorowała mu drogę do trzech kolejnych finałów w cyklu ATP (Sofia, Sztokholm, Bazylea) i triumfu w stolicy Szwecji.

Tak dobrej serii w październiku nie miał Hurkacz, który w Astanie, Antwerpii i Wiedniu odpadał po zaciętych meczach w ćwierćfinałach.

Rune królem linii serwisowej

Początek środowej rywalizacji należał do serwujących. W dziesięciu pierwszych gemach pojawiła się tylko jedna szansa na przełamanie, ale z opresji przy stanie 2:2 wybrnąć zdołał Polak.

Decydujący dla losów pierwszego seta okazał się jedenasty gem. Przy stanie 5:5 Duńczyk zaczął grać jak natchniony i ostatecznie popisał się jedynym w tej odsłonie przełamaniem. Do samego końca trwającej 40 minut partii serwował jak natchniony, nie dając rywalowi choćby zbliżyć się do przełamania.



@holgerrune2003 takes the first set 7-5





Kapitalna seria Duńczyka

Słabszy okres w grze Hurkacza przeniósł się niestety na początek kolejnego seta. Już w pierwszym gemie ponownie został przełamany. To był jednak dopiero początek jego nieszczęść. Agresywnie grający Rune złapał wiatr w żagle, nie dając Polakowi w następnych gemach najmniejszych szans. Licznik zatrzymał się na sześciu wygranych z rzędu, co oznaczało prowadzenie 4:0.

Wówczas Hurkacz wygrał przy swoim serwisie jedynego w tej odsłonie gema. W trwającym niewiele ponad godzinę pojedynku nie miał ani jednego break pointa.



HOLGER. RUNE.



Rune upsets Hurkacz in Paris 7-5 6-1 to claim his spot in the last 16





Porażka w tak wczesnej fazie turnieju w hali Bercy przekreśliła marzenia wrocławianina o drugim kolejnym występie w Finałach ATP. Teraz może jedynie liczyć na wyjazd do Turynu w roli rezerwowego.

Wynik meczu 2. rundy turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu:

Hubert Hurkacz - Holger Rune 5:7, 1:6