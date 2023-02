Decydowały pojedyncze punkty. Hurkacz ich nie wygrywał

Dla Hurkacza (10. ATP) występ w holenderskiej hali jest pierwszym startem od Australian Open, gdzie po raz pierwszy w karierze dotarł do najlepszej 16. Na otwarcie musiał się sporo natrudzić, bo z Hiszpanem Roberto Bautistą-Agutem stoczył ponad trzygodzinny, trzysetowy bój. Ostatecznie zwyciężył w tie-breaku decydującej partii. Doświadczonego Hiszpana pokonał po raz pierwszy w czwartym podejściu.

Pojechał tylko po rakiety. Przypadkowo zgłoszony do turnieju ogrywa kolejnych rywali Takie historie... czytaj dalej » I był to znakomity prognostyk przed środowym meczem. Bo znów po drugiej stronie siatki stanął zawodnik, którego nigdy wcześniej nie udało mu się pokonać. Dimitrow (28. ATP) był od niego lepszy zarówno w Indian Wells w 2021 roku, jak i w Monte Carlo w następnym sezonie. Oba tamte starcia były niezwykle zacięte i tego samego należało się spodziewać w Rotterdamie.

Bez szans na przełamanie

Od pierwszych piłek to spotkanie stało na imponującym poziomie. Nie brakowało efektownych akcji, a kreowali je głównie serwujący. Dość powiedzieć, że Hurkacz pierwsze punkty przy własnym podaniu oddał dopiero przy stanie 2:2. Od razu były to dwa oczka z rzędu i zrobiło się 30:30. Ale o zagrożeniu nie było mowy, 26-latek posłał za moment dwa asy i mógł myśleć już o próbie odebrania podania rywalowi.

I rzeczywiście, Hurkacz szybko zmusił Dimitrowa do dwóch błędów i postawił go pod ścianą. Niestety, później to on się mylił i Bułgar wyrównał.

W kolejnych minutach znów w pełni dominował serwis. Wymiany również były, nawet bardzo efektowne, zwłaszcza po stronie Hurkacza, ale ani on, ani Dimitrow nie mieli szans na przełamanie. Breakpointów nie było żadnych i wszystko zmierzało do tie-breaka.

Oglądasz Wideo: Eurosport Rozmowa Pawła Kuwika z Hubertem Hurkaczem po 4. rundzie Australian Open

Ten nie zaczął się dla Hurkacza dobrze. Po jego podaniu i długiej wymianie z głębi kortu Dimitrow zameldował się przy siatce i na otwarcie sięgnął po miniprzełamanie. Bułgar za chwilę z zimną krwią zamienił na punkty własne serwisy i Polak przegrywał już 0-3. Robiło się groźnie.

Co gorsza, za chwilę Hurkacz wyrzucił w aut kros bekhendowy i strata urosła do już dwóch miniprzełamań. Wrocławianin nie spuścił jednak głowy - odrobił jedno z nich, a za chwilę również drugie, posyłając fantastyczny bekhend po linii. Było już tylko 3-4 i zabawa rozpoczynała się od nowa.

W pełnym biegu, między nogami. "Jedno z uderzeń roku" Zheng Qinwen... czytaj dalej » Niestety, za ciosem pójść się nie udało. Kosztownym okazał się zepsuty forhend przy 4-4. Dimitrow miał dwa podania, którymi mógł zamknąć partię. I tak właśnie uczynił.

Utracona przewaga

Hurkacz do drugiej partii podszedł bardzo zmobilizowany. Już w pierwszym gemie napsuł rywalowi sporo krwi, ale ostatecznie nie stanął przed szansą na przełamanie. Serwował wciąż znakomicie, więc spokojnie czekał na swoje szanse. Breakpoint, pierwszy w meczu po 81 minutach, pojawił się wreszcie w siódmym gemie. I się udało. Dimitrow trafił forhendem w taśmę i Polak miał wreszcie upragnioną przewagę.

Wydawało się, że wobec dyspozycji serwisowej Hurkacza zamknięcie partii będzie tylko formalnością. No właśnie, wydawało się, bo chwilę później wydarzyło się coś zupełnie niespodziewanego - Polak nie trafiał pierwszym podaniem, popełniał błędy i przegrał gema do zera. Tak ciężko wypracowana przewaga momentalnie uciekła.

Był to zdecydowanie najsłabszy moment w meczu i jednego, i drugiego. Za chwilę Hurkacz stanął przed kolejną szansą na przełamanie, ale tym razem jej nie wykorzystał. Było 5:4 dla Dimitrowa, więc marginesu błędu już nie było. Ostatecznie jeszcze raz do rozstrzygnięcia potrzebny był tie-break.

W nim decydujący okazał się genialny bekhend po linii Dimitrowa, którym minął Hurkacza. Było to przy stanie 3-3 i serwisie Polaka. Bułgar miał przewagę, której już nie wypuścił. Znów był lepszy w tie-breaku i to on zagra w Rotterdamie w ćwierćfinale. Mecz trwał godzinę i 52 minuty.

2. runda turnieju ATP w Rotterdamie:

Hubert Hurkacz - Grigor Dimitrow 6:7(4), 6:7(5).