Bracia Tsitsipas za silni. Hurkacz nie zawojuje Monte Carlo w deblu

Oto co miał do powiedzenia grecki tenisista, który jako pierwszy awansował do finału AO.

Thriller w Monte Carlo dla Hurkacza Długo wydawało... czytaj dalej » Turniej w Monte Carlo wrocławian zaczął w niedzielę od wyczerpującego, ale zwycięskiego starcia z Serbem Laslo Djere 6:7 (5-7), 7:6 (7-5), 7:6 (7-5). We wtorek o awans do trzeciej rundy zagra z Brytyjczykiem Jackiem Draperem. Wcześniej Polak razem z Dimitrowem zainaugurowali zmagania w deblu. Ich rywalami byli Stefanos i jego młodszy o dwa lata brat Petros Tsitsipas.

Wrócili w drugim secie

Pierwszy set był bardzo zacięty. Tenisiści wykorzystywali swoje podanie, a o losach przesądził tie-break, którego Grecy wygrali 7-3. W drugiej partii, trwającej blisko godzinę, kibice doczekali się pierwszego przełamania. Padło ono na konto braci Tsitsipas, którzy prowadzili już 3:0. Polak i Bułgar nie złożyli broni. Przełamaniem odpowiedzieli w gemie numer pięć, a w jedenastym dołożyli kolejne.

Zamiast pójść jednak za ciosem i zakończyć seta w następnym gemie, Hurkacz i Dimitrow stracili podanie. Znów doszło do tie-breaka. W nim Polak i jego partner szybko wyszli na prowadzenie 4-0 i nie dali się już dogonić. Skończyło się ich wygraną 7-4.



Grigor: Smooth Operator @GrigorDimitrov#RolexMonteCarloMasterspic.twitter.com/sYpnN3FxY9 — Tennis TV (@TennisTV) April 10, 2023





O tym, kto awansuje do drugiej rundy, zdecydował super tie-break, który jest rozgrywany do dziesięciu wygranych punktów. W nim Hurkacz i Dimtrow dwukrotnie stracili podanie. Okazało się to kluczowe. Grecy nie dali do końca spotkania wydrzeć sobie zwycięstwa 10:5.

W drugiej rundzie na braci Tstitsipas czekają już rozstawieni z numerem trzecim Salwadorczyk Marcelo Arevalo oraz Holender Jean-Julien Rojer.

W deblu zagra także inny z Polaków - Jan Zieliński, w parze z Monakijczykiem Hugo Nysem. W pierwszym meczu zmierzą się z Chorwatem Ivanem Dodigiem i Amerykaninem Austinem Krajickiem.

Wynik meczu I rundy debla w turnieju w Monte Carlo:

Petros Tsitsipas, Stefanos Tsitsipas - Hubert Hurkacz, Gigor Dimitrow 7:6 (7-3), 6:7 (4-7), 10:5