Wielki sukces Hurkacza. Zrewanżował się wyżej notowanemu rywalowi

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po przegranym meczu z Casperem Ruudem. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Najlepszy polski tenisista Hubert Hurkacz nie może się nachwalić Igi Świątek po jej wielkim triumfie w Roland Garros. Wrocławianin nie rozmawiał jeszcze ze swoją koleżanka po fachu. - Nie chciałem jej zawracać gitary, na pewno ma dużo rzeczy teraz do roboty - śmiał się zawodnik w "Faktach po Faktach" TVN24.

Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju ATP w Halle

Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju ATP w Halle

Dwa oblicza Fręch. Roztrwoniła przewagę w kolejnym dniu meczu Magdalena Fręch... czytaj dalej » Do piątkowego meczu w roli faworyta przystępował Kanadyjczyk. Nie dość, że mógł pochwalić się lepszym rankingiem, to dodatkowo lepszym bilansem bezpośrednich spotkań (2-0). W 2019 roku pokonał Polaka w Miami, a 12 miesięcy temu w premierowej rundzie imprezy w Halle.

Pierwszy set był popisem serwujących, którzy poza jednym wyjątkiem bardzo pewnie wygrywali swoje gemy. Słabszy moment przytrafił się Hurkaczowi w siódmym gemie. Rywal nie zdołał jednak wykorzystać jedynego w tej partii break pointa.

Hubert Hurkacz górą w obu tie-breakach

Kanadyjczyk grał agresywniej, notując więcej uderzeń wygrywających oraz niewymuszonych błędów. Świetnie funkcjonowało też jego podanie (10-5 w asach w pierwszej odsłonie), ale do czasu.

Przy prowadzeniu Polaka 3-2 w tie-breaku przestał trafiać pierwszym serwisem. Wrocławianin wykorzystał tę chwilę słabości, skutecznie atakując jego drugie podanie. W efekcie zdołał zanotować dwa minibreaki i objąć prowadzenie 5-2. Auger-Aliassime nie wytrzymał presji i po błędach pozwolił rywalowi zamknąć partię po 55 minutach. Dla Hurkacza był to pierwszy wygrany z Kanadyjczykiem set w ich trzeciej konfrontacji.

Oglądasz Wideo: SNTV Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju ATP w Halle

W drugiej odsłonie 21-latek z Montrealu serwował jeszcze lepiej. W sześciu gemach przy swoim podaniu pozwolił ugrać Polakowi ledwie trzy punkty. Wrocławianin co prawda tak pewnie gemów nie wygrywał, ale tym razem nie musiał bronić piłek na przełamanie. Kapitalnie spisywał się za to przy siatce, popisując się kilkoma ekwilibrystycznymi wolejami. O losach seta ponownie decydować musiał tie-break.

Rafael Nadal zdrowieje. "Mam zamiar zagrać w Wimbledonie" Rafael Nadal w... czytaj dalej » Hurkacz rozpoczął go świetnie, bo od minibreaka i prowadzenia 2-0. W najważniejszych momentach grał swobodniej. Widać było, że nie odczuwa tak bardzo presji. Rywal nie chciał jednak złożyć broni, walczył do samego końca. Do zwycięstwa 7-4 Polak potrzebował znakomitego returnu, mocnych i precyzyjnych uderzeń z głębi kortu oraz efektownego wykończenia akcji pod siatką. Nad emocjami zapanował koncertowo.

Po godzinie i 46 minutach mógł wznieść do góry ręce w geście triumfu.

Hubert Hurkacz - Nick Kyrgios w półfinale turnieju w Halle

W półfinale rywalem Hurkacza będzie Australijczyk Nick Kyrgios (65. ATP), który w piątek pokonał Hiszpana Pablo Carreno-Bustę (19. ATP) 6:4, 6:2.

W drugim półfinale Rosjanin Daniił Miedwiediew (1. ATP) zmierzy się z Niemcem Oscarem Otte (51. ATP).

Dla Hurkacza to ostatni turniej przed wielkoszlemowym Wimbledonem (27 czerwca - 10 lipca).

Wynik ćwierćfinału turnieju ATP w Halle:

Hubert Hurkacz - Felix Auger-Aliassime 7:6(2), 7:6(4)