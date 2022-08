Hurkacz zasypał rywala asami i zrewanżował się za ostatnią porażkę

Turniej do zapomnienia. Hurkacz zaskoczony przez niżej notowanego Fina Hubert Hurkacz... czytaj dalej » Hurkacz, który jest rozstawiony w imprezie z numerem ósmym, to 10. rakieta globu, a 23-latek z Helsinek - 44.

Przed tygodniem Ruusuvuori wygrał z Polakiem 6:4, 7:6 (7-3) w 2. rundzie w Waszyngtonie. Teraz ponownie trafili na siebie, choć Fin zagrał między czasie dwa spotkania, a w Toronto na otwarcie wyeliminował próbującego wrócić do wysokiej dyspozycji sprzed lat Szwajcara Stana Wawrinkę.



Spotkanie, które organizatorzy wyznaczali jako mecz dnia na korcie centralnym, nie zawiodło publiczności. Trwało prawie dwie i pół godziny i było jeszcze bardziej zacięte niż pierwszy pojedynek tych tenisistów.

Hurkacz z 16 asami serwisowymi

O sukcesie Hurkacza w pierwszym secie zdecydowało jedno przełamanie. W drugim to on raz musiał bronić break pointa, ale przegrał partię w tie-breaku. W decydującej odsłonie wyraźnie zmęczonemu Ruusuvuoriemu sił wystarczyło na wyrównaną walkę do stanu 2:2. Później dominował już Polak, którego najsilniejszą bronią był w całym meczu serwis - posłał 16 asów przy ledwie dwóch podwójnych błędach. Statystyki jego rywala w tym elemencie to, odpowiednio, trzy i siedem.



Hurkacz miał też dodatni bilans uderzeń wygrywających do niewymuszonych błędów (on 35-31, a Fin 18-30).



Podopieczny amerykańskiego trenera Craiga Boyntona nie zna jeszcze kolejnego przeciwnika. Wyłoni go środowy mecz między rozstawionym z numerem 12 Argentyńczykiem Diego Schwartzmanem a Hiszpanem Albertem Ramosem-Vinolasem.



Hurkacz rywalizuje w Toronto również w deblu. W parze z Janem Zielińskim w 2. rundzie (1/8 finału) zmierzą się z 42-letnim Rohanem Bopanną z Indii i 38-letnim Holendrem Matwe Middelkoopem.



Hubert Hurkacz (Polska, 8) - Emil Ruusuvuori (Finlandia) 6:3, 6:7 (4-7), 6:2