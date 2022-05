Kłopoty tylko w pierwszym secie. Hurkacz awansował i zagra z Djokoviciem

Hubert Hurkacz należy do światowej czołówki tenisistów

Zobacz, co wydarzyło się podczas starcia Huberta Hurkacza z Grigorem Dimitrowem w ćwierćfinale turnieju ATP w Monte Carlo.

Hubert Hurkacz przegrał w dwóch setach 6:7(5), 4:6 z Andriejem Rublowem w czwartej rundzie turnieju ATP w Indian Wells. Dla wrocławianina była to druga porażka z tym rywalem w ciągu kilkunastu dni.

Do tej rundy turnieju w stolicy Hiszpanii Hurkacz, rozstawiony z "12", przebił się spędzając na korcie długie godziny. Na otwarcie odprawił Boliwijczyka Hugo Delliena po prawie trzygodzinnym pojedynku. W środę jego mecz z reprezentantem gospodarzy Alejandro Davidovichem Fokiną trwał pół godziny krócej, bo znów wynik rozstrzygnął się w trzecim, decydującym secie.

Zagranie Hurkacza zachwyciło kibiców. Rywal aż wylądował na siatce Bardzo ciekawe... czytaj dalej » W czwartek rywalem Polaka w spotkaniu o ćwierćfinał był Lajović. Dzień wcześniej Serb, zajmujący 71. lokatę w światowym rankingu, wygrał z rozstawionym z "piątką" Norwegiem Casperem Ruudem 7:6 (9-7), 2:6, 6:4.

Był to drugi mecz między Hurkaczem i Lajoviciem. W roku 2019 Polak zwyciężył w czterech setach w pierwszej rundzie Wimbledonu.

Hubert Hurkacz długo czekał na przełamanie

W Madrycie, gdzie rywalizacja toczy się na kortach ziemnych, długo trwała walka gem za gem, choć już w drugim Hurkacz miał dwa break pointy. Okazji do przełamania Serba nie wykorzystał też przy stanie 3:3. Później, gdy było 4:4, sam musiał bronić break pointów. Polak wybrnął z opresji, posyłając między innymi asa serwisowego.

Hurkacz wyszedł na prowadzenie 5:4 i miał nawet dwie piłki setowe przy podaniu Lajovicia. Kolejne - aż trzy - nadeszły przy stanie 6:5. Polak w końcu wykorzystał szansę, wygrywając partię 7:5 po 55 minutach gry.

Źródło: Getty Images Hubert Hurkacz w akcji

Hubert Hurkacz - Novak Djoković w ćwierćfinale

Kluczowym momentem drugiego seta było przełamanie Hurkacza na 3:1. Polak poszedł za ciosem. Za chwilę było 4:1, a następnie 5:2.

Pewnie serwujący Hurkacz nie pozwolił na nawiązanie walki Serbowi. Skończyło się jego zwycięstwem 6:3. Mecz trwał godzinę i 36 minut.

W piątkowym ćwierćfinale Hurkacz zmierzy się z Djokoviciem. W czwartek Serb, lider światowego zestawienia, miał zagrać z Andym Murrayem, ale Brytyjczyk wycofał się z powodu choroby.

Z Djokovicem Polak rywalizował dotychczas trzykrotnie i wszystkie mecze przegrał.

W puli nagród madryckiego turnieju jest 6,57 mln euro. Hurkacz zapewnił już sobie prawie 170 tysięcy euro premii i 180 punktów do rankingu, co "wirtualnie" przesunęło go z 14. na 12. pozycję.

3. runda turnieju ATP Masters 1000 w Madrycie:

Hubert Hurkacz (Polska, 12) - Dusan Lajović (Serbia) 7:5, 6:3