Hubert Hurkacz - Denis Shapovalov. Kiedy i o której godzinie mecz Australian Open?

Hurkacz, 11. rakieta świata, na otwarcie australijskiej imprezy wygrał z Hiszpanem Pedro Martinezem 7:6 (7-1), 6:2, 6:2. W środę po czterogodzinnym boju wyeliminował Włocha Lorenzo Sonego 3:6, 7:6 (7-3), 2:6, 6:3, 6:3 i po raz pierwszy w karierze zameldował się w trzeciej rundzie Australian Open.

Shapovalov w drugiej rundzie pokonał Japończyka Taro Daniela 6:3, 7:6 (7-3), 7:5, a wcześniej Serba Dusana Lajovica 6:4, 4:6, 6:4, 6:1.

Hubert Hurkacz - Denis Shapovalov. Bilans meczów

Hurkacz zaskoczył po wygranej. "Czuję się pełen energii" Forma fizyczna... czytaj dalej » Z 23-letnim Kanadyjczykiem, który ma na koncie jedno turniejowe zwycięstwo (w 2019 roku w Sztokholmie), 25-letni Hurkacz zagra po raz piąty. Do tej pory zanotował trzy zwycięstwa, w tym w ostatniej konfrontacji dwa lata temu w Miami.



W ubiegłorocznym Australian Open Shapovalov dotarł do ćwierćfinału. Jego najlepszy wynik w Wielkim Szlemie to półfinał Wimbledonu 2021 - tego samego, w którym w czwórce zameldował się również Hurkacz.

Hubert Hurkacz - Denis Shapovalov. Kiedy i o której godzinie mecz?

Mecz Hurkacza z Shapovalovem odbędzie się w piątek 20 stycznia. Rozpocznie on sesję wieczorną na Margaret Court Arena, dlatego rozpocznie się o godzinie 9 polskiego czasu.

