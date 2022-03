Popisowy występ Hurkacza w Miami. Wygrał z turniejową "jedynką"

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po przegranym meczu w 2. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Hubert Hurkacz przegrał w dwóch setach 6:7(5), 4:6 z Andriejem Rublowem w czwartej rundzie turnieju ATP w Indian Wells. Dla wrocławianina była to druga porażka z tym rywalem w ciągu kilkunastu dni.

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ HURKACZ - MIEDWIEDIEW W EUROSPORT.PL

I dla Polaka, i dla Rosjanina czwartkowy pojedynek miał wielką wagę. Hurkacz to przecież obrońca tytułu na Florydzie, co sprawia, że musiał bronić dużej liczby punktów i miejsca w czołowej dziesiątce rankingu ATP. Miedwiediew z kolei stał przed szansą powrotu na szczyt zestawienia. Zwycięstwo z wrocławianinem właśnie taki awans mu zapewniał.

W Miami grali przeciwko sobie po raz czwarty. Wszystko zaczęło się w ćwierćfinale ubiegłorocznego Wimbledonu, kiedy Polak sensacyjnie wygrał w pięciu setach. Później spotkali się jeszcze na kortach twardych w Toronto i ATP Finals w Turynie, gdzie dwukrotnie górą był Rosjanin. Trzy mecze i trzy rozstrzygnięte w pełnym wymiarze setów. Historia zwiastowała, że i ten pojedynek w Miami może być długi i zacięty.

Hurkacz potrzebował aż pięciu piłek setowych

Czwartkowe starcie nie mogło zacząć się lepiej dla Hurkacza. Swojego gema serwisowego wygrał błyskawicznie i od razu ruszył odważnie, by spróbować przełamać. Kapitalny skrót, a później rewelacyjne, głębokie returny sprawiły, że już na początku ustawił się w idealnej pozycji do wygrania seta.

Wychodziło mu po prostu wszystko. Bo siedmiu minutach było 3:0.

Zadanie na dalszą część partii było bardzo proste. Hurkacz musiał oprzeć grę na jednym ze swoich najlepszych zagrań, na serwisie. Utrzymywanie podań w pełni wystarczało mu do objęcia prowadzenia w setach.

Idzie nowe. Młodzi tenisiści podbijają turniej Miami Open Alexander Zverev... czytaj dalej » Przy prowadzeniu 4:1 Polak miał piłkę na kolejne przełamanie, ale od tego momentu Miedwiediew wrzucił wyższy bieg. Wyszedł z opresji, wygrał gema, a za moment zaczął szaleć w obronie. Biegał jak natchniony do każdej piłki i wyprowadzał zabójcze kontrataki. W efekcie to on miał dwa brejkpointy. Przełamanie powrotne? Na szczęście nie, bo Hurkacz wykazał się wielką dojrzałością i dzięki kapitalnym serwisom utrzymał podanie.

Problemem Miedwiediewa było pierwsze podanie. Trafiał rzadko, a drugie było zaproszeniem Hurkacza do ataku. Polak nie zamierzał marnować okazji. Przy 5:2 wypracował dwie pierwsze piłki setowe przy serwisie rywala. Nie udało się, a co gorsza, za moment - przy własnym podaniu - wrocławianin zaliczył kilka niepotrzebnych błędów i Miedwiediew odrobił straty. Było już tylko 5:4.

Finalnie potrzebny był tie-break. Hurkacz zaczął go świetnie, ale przy zmianie stron był remis 3-3. Kluczową mogła okazać się akcja przy 5-5. Polak, przy serwisie rywala, błysnął genialnym bekhendem po linii, czym wywalczył sobie piłkę setową. Niestety za moment pomylił się przy siatce i trzeba było walczyć dalej. Kolejną okazję wywalczył bardzo szczęśliwie - nieczystym zagraniem, które zupełnie zaskoczyło rywala. I w końcu się udało! 9-7 po kończącym forhendzie. Hurkacz wykorzystał tym samym piątą piłkę setową.

Hurkacz także w półfinale debla

Początek drugiego seta był wielkim wyzwaniem dla Miedwiediewa, który potrzebował niemal 10 minut, by utrzymać podanie. Później gra toczyła się zgodnie z zasadą własnego serwisu.

Przełom przyszedł w piątym, kolejnym maratońskim, gemie przy serwisie Rosjanina. Hurkacz szybko zapracował na prowadzenie 40-0, po czym zaczął się mylić. Miedwiediew wyraźnie walczący z kryzysem fizycznym potrafił obronić łącznie pięć brejkpointów, ale przy szóstym został zaskoczony głębokim returnem i popełnił błąd. Hurkacz wyszedł na prowadzenie 3:2 z przełamaniem. Wystarczyło już tylko pilnować własnego podania.

Po dwóch kolejnych gemach, w których obaj wygrali własne serwisy, Miedwiediew poprosił o przerwę medyczną. Narzekał na skurcze i zmęczenie, ale ostatecznie po kilku minutach wrócił na kort. Wrócił, ale nie był w stanie odwrócić losów meczu. Hurkacz miał kontrolę, jeszcze raz przełamał i wygrał drugą partię 6:3!

Spotkanie trwało dwie godziny i trzy minuty.

Polak w półfinale zagra z lepszym z pary Carlos Alcaraz - Miomir Kecmanović.

Hurkacz wciąż ma zatem szansę na obronę tytułu, a Miedwiediew nie zostanie w poniedziałek rakietą numer jeden na świecie.

Jeszcze w czwartek Hurkacz w parze z Johnem Isnerem zagra w półfinale gry deblowej.

Wynik ćwierćfinału ATP 1000 w Miami:

Hubert Hurkacz (Polska, 8) - Daniił Miedwiediew (Rosja, 1) 7:6 (9-7), 6:3